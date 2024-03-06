網球／哈蕾普禁藥案大逆轉 禁賽期縮短為9個月即刻重返網壇
2度奪下大滿貫的羅馬尼亞名將哈蕾普（Simona Halep）因禁藥案遭國際網球公正調查組織（ITIA）禁賽4年，不過她堅持自己非蓄意用藥，並向國際體育仲裁法院（CAS）提出上訴，最終CAS宣判禁賽時間從4年縮短為9個月，她即日起就能重返網壇。
哈勒普在2022年美國網球公開賽期間被檢測出，刺激體內紅血球生成的Roxadustat藥物呈陽性反應，禁賽起始日為2022年10月7日，原本要到2026年才能復出。不過她上訴CAS，透露自己曾服用名為Keto MCT的膠原蛋白補充劑，可能受藥物污染。她今年2月出席聽證會後，CAS裁定她非故意使用禁藥，但要付起部份責任，因此禁賽9個月。
現年32歲的哈蕾普避免職業生涯提前結束危機，她在IG發文寫道：「這次磨難證明了我們的韌性，真相的勝利是苦樂參半，即使遲來也令人欣慰。」
哈蕾普在文末提到，羅馬尼亞人壓倒性的支持加強她的決心，「我渴望翻過這一頁，以充滿活力和鼓舞人心的精神重返巡迴賽。」
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