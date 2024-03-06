NCAA／校隊也是勞工！美國大學籃球員投票加入工會創先例

美國達特茅斯學院（Dartmouth College）男籃校隊今天投票加入工會，這項前所未有的決定，可能代表價值數十億美元的美國大學體育活動出現重大變化。

法新社報導，美國的全國勞工關係局（NationalLabor Relations Board）監督了這次投票，球員們以13比2通過加入代表達特茅斯其它勞工的「服務業僱員國際工會」560分會（Service Employees InternationalUnion Local 560）。

全國勞工關係局地區主管上個月裁定校隊球員是學校僱員，儘管達特茅斯學院高層表示對上述裁定提出上訴。

這次投票是球員作為大學僱員的初步行動，也是談判的第一步。它挑戰了全美大學體育聯盟（NationalCollegiate Athletic Association, NCAA）的業餘規則，可能重塑美國大學橄欖球和籃球的財務局面。

球員海斯金斯（Cade Haskins）與默蒂爾（Romeo Myrthil）在給記者的聲明中說，「今天對我們球隊來說是重要的一天」，「我們整個球季都團結在一起，並贏得這次選舉」。

「無需多作解釋，我們作為學生，可以既是校園勞工，又是工會成員。達特茅斯似乎還停留在過去。業餘主義的時代應該走入歷史了。」

近年來，此一方向隨著法律戰的勝利已邁出第一步。學生球員可以透過使用自己的名字、形象或照片來獲得獎學金以外的利潤。

這些比賽為學校帶來巨額的電視轉播收入，而且經常在年收入數百萬美元的教練指導下打球，不過球員們仍無法自比賽得到報酬。

地方工會主席裴克（Chris Peck）說：「這些球員是我們的成員，我們不僅熱烈歡迎他們加入560分會，也歡迎他們加入整個達特茅斯勞工聯盟。」

「當開始協商他們歷史性的第一份合約時，我們都將團結相挺。」

達特茅斯學院高層可能向聯邦法院提告反對將運動員當作勞工，這是一場漫長的抗爭，可能推延集體協約談判至目前在學運動員畢業很久之後。

達特茅斯學院表示，很自豪能與校園社群的5個工會建立富有成效的關係，並指出校方對1500名工會同事「深表敬意」。

學校在一份聲明中表示，「然而，在這種特別情況下，參加男子籃球隊的學生並未以任何方式受僱於達特茅斯。對常春藤盟校（Ivy League）的校隊學生來說，學業是最重要的，運動追求僅是教育經驗的一部分。」

「僅僅因為這些學生打籃球就將他們歸類為僱員，這是史無前例的，也是不正確的。因此，我們認為成立工會並不合適。」

職業運動員工會對投票結果表示支持，包括美國職棒大聯盟球員工會（MLBPA）理事長克拉克（TonyClark）。他說：「通過投票加入工會，這些運動員在談判桌上擁有前所未有的位置，在談判中能發出強而有力的聲音，爭取長期以來被忽視的權利與利益。」