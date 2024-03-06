全中運／至善國中退3連霸主後壁國中 闖軟網團體會內賽

台北市至善國中在113年全國中等學校運動會軟式網球資格賽大放異彩，女子隊在團體賽2：1險勝全中運3連霸的台南市後壁國中隊，率先搶得晉級國女組團體賽的會內賽資格。

至善國中在總教練巫宏榮（前中華網球協會秘書長）、教練徐雪麗（1997世大運女雙金牌、1998曼谷亞運女團金牌）長期耕耘下，去年有高芷涵、花苡恩2名球員入選世少女子國手，去年更連續扳倒國中女網勁旅正興國中、新興國中，贏得隊史首面全中運女網金牌。

今年全中運即將於4月在台北市揭幕，為了幫地主多留下幾面金牌，至善國中決定「軟硬兼施」，除了要衛冕女網后座，同時也搶攻軟網金牌。

至善國中鄧睎喬／賴家陞，今天在國女組個人雙打賽傳出捷報，率先取得會內賽資格；緊接著派出許芸貞／蘇宥睿、胡奕勝／陳又維、呂承翰／花苡恩3組搭檔參加混合雙打的比賽，3組人馬分別擊敗對手，同步晉級會內賽八強。

稍後進行的國女組團體賽，北市至善國中擊敗花蓮宜昌國中後，遭遇110至112年稱霸全中運軟網國女組團體賽的台南市後壁國中。

北市至善靠陳又維／花苡恩輕鬆取得第1點雙打的勝利，後壁國中隨即在單打扳回一城。第3點的雙打戰，至善張晨昕／鄧睎喬vs.後壁唐子喬／方允妤殺得難分難解，最後至善驚險地以4：3拿下第3點，率先取得團體戰的會內賽資格。

「我們第一次報名軟網比賽，也是第一次跟後壁交手，小朋友們表現蠻冷靜的。」徐雪麗賽後表示，這是她們第一次參加軟網比賽，「練習的時間加一加不到一個禮拜，就上禮拜打一、兩天，這兩天又練一下。」

徐雪麗指出，這是巫宏榮和整個團隊努力的結果，他們下周要參加全中運網球（硬式）的預賽，「明天就要開始練了。」由於團體賽採兩階段淘汰賽制，後壁國中在敗部復活中也獲得晉級的機會。