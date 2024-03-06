法國羽賽／第二局連得10分關門！ 戴資穎台灣內戰勝出晉16強

台灣羽球一姐戴資穎今天凌晨在超級750系列法國羽球公開賽首輪碰上自家人宋碩芸，次局拉出一波10比0攻勢，最終以21比16、21比7勝出挺進16強，男單王子維、林俊易也都晉級。

法國羽球公開賽與今年夏天登場的巴黎奧運場地相同，被視為奧運測試賽，不僅世界前4名的女單選手都有參賽，過去曾在2017年法國羽球公開賽封后的戴資穎，也將挑戰賽史第2冠。

世界排名第3的戴資穎今年曾在1月馬來西亞公開賽拿下亞軍，隔週更在印度羽球公開賽登頂，收下本季首冠，休兵1個月多後，這次參加法國公開賽，榮膺女單第3種子，女單首輪上演台灣內戰，對手是排名第29宋碩芸，雙方曾在2018年台北公開賽交手，當時戴資穎以21比6、21比14取勝。

相隔5年多在國際賽碰頭，戴資穎歷經開局0比2落後，隨後連得6分超前，儘管宋碩芸緊咬比分、一度要回領先，但經驗豐富的戴資穎靠著局末一波4比0攻勢，以21比16先下一城。

戴資穎次局更是掌控比賽節奏，強拉出一波10比0攻勢關門，以21比7迎接勝利，僅花31分鐘就搶下16強賽門票，下一戰將對戰中國選手王祉怡。

男單部分，林俊易、王子維都經歷3局大戰才脫困，其中王子維以12比21、23比21、21比17逆轉擊退上屆冠軍印尼選手克里斯蒂（Jonatan Christie），男雙李芳任與李芳至、女雙李佳馨與鄧淳薫都前進16強。