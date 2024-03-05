拳擊／拚到抽筋 李承威奧運資格賽遭淘汰

2024年巴黎奧運拳擊第一次世界區資格賽在義大利開戰，中華隊當地4日賽程僅男子57公斤級李承威出賽，首輪面對波多黎各選手佩根（Caleb Josue Tirado Pagan），一度拚到抽筋，可惜仍以0：5遭淘汰。

波多黎各在世界職業拳壇上，孕育出許多輕中量級拳王，競爭相當激烈，李承威指導教練曾自強提到， 佩根之前幾次國際賽都有不錯表現，相當有競爭力。

李承威過去是林郁婷陪練員，從2022年開始開啟屬於自己的國手生涯，去年世錦賽曾擊敗香港職業拳王「神奇小子」曹星如。

赴義大利挑戰奧運門票，李承威第一回合和佩根互相試探，但佩根有效擊打較明顯；李承威第二回合改變策略，也提升出拳的命中率，但仍被佩根拿下。

最後一回合 ，佩根多半處於防禦，李承威攻勢加劇，但仍難改變局勢吞下敗仗。

李承威結束比賽後，在搭接駁車準備回飯店時，一度寸步難行、重心不穩，他說：「剛下擂台時手已經抽筋，上車時腳開始抽筋，真的是為了搶攻把最後的體力在第三回合用掉了。」

曾自強表示，第一回合雙方相對保守，第二回合有機會製造對方扣分，「如果扣分這場就難說，但比賽就是這樣，前兩回合被壓制，第三回合就很難攻。」

佩根第二回合一直低頭蹲低，被裁判警告過，李承威說：「因為他一直低頭，裁判已經警告，教練指示往前攻，讓他繼續低頭，讓裁判扣分，但低好幾次都沒扣。」

拳擊規則中，選手在閃躲對方攻擊時，不能蹲得太低，曾自強指出，戰術設定就是引誘他繼續低頭，但這是主觀認定，沒扣分也無法說什麼，加上 佩根第三回合也改採防禦不進行閃躲。

「跟亞運時一樣，處於最佳狀態，雖然輸還是會難過，但前段時間的備戰狀況都有把它發揮出來，輸沒關係，還有下一次。」李承威說，有發揮訓練成效相當重要，世界區資格賽還有一次，仍有機會爭取巴黎門票。

中華隊此次派出5名選手參加第一次世界區資格賽，目前男子51公斤級的杜柏緯與57公斤級的李承威遭淘汰，女子50公斤級的郭怡萱首輪過關，54公斤級的黃筱雯與66公斤級的陳念琴尚未出賽，今天中華隊選手無賽程。