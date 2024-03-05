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PGA／高知特菁英賽延一天完賽 俞俊安奪第9
受天候影響，PGA高知特菁英賽延後一天才完成賽程，我國兩名好手潘政琮和俞俊安最終輪成績都下滑，俞俊安以並列第9名完賽，小潘從出發前的前10到最終並列28名。
美國艾克羅特（Austin Eckroat）延續領先位置，最終以267（-17）桿奪冠，捧回162萬美金冠軍獎金。
高知特菁英賽總獎金900萬美金，我國旅美雙星前三輪打出競爭力，雙雙佔據前10名，但賽程最終輪受天氣不佳影響打打停停，天黑時包括小潘和俞俊安在內的26名球員沒能完成賽程，台灣時間昨晚9點開始補賽。
小潘停賽前打完前9洞，他博蒂、柏忌各2，再度上場後雖在第10洞吞下柏忌，最後第18洞抓下小鳥，單輪以平標準桿的71桿完賽，總桿數275（-9）桿排名28名。
三輪打完以3桿落後艾克羅特的俞俊安，停賽前打完8洞，在第3洞抓下博蒂；恢復賽程成，俞俊安每洞都以標準桿完賽，第18洞終於進帳單輪第2個博蒂，單輪繳出69（-2）桿成績，以272（-12）桿並列第9名完賽。
俞俊安上季展開PGA菜鳥年，今年是第2個美巡賽季，開季7場比賽連同高知特菁英賽共有3場打進前10名。
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