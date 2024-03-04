快訊

機車遭撞整排倒...休旅車暴衝1死2傷 肇事駕駛疑昏眩釀禍稱「太勞累」

證實市場傳聞！蘋果官網上架新產品MacBook Air 起售價35,900元

獨／台股活水到！這檔ETF兩天吸金破300億元 明數字料更驚人

跆拳道／新竹縣再度承辦全中錦 2300好手同場競技

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
112學年跆拳道全中錦記者會在新竹縣政府舉行，縣長楊文科與各界貴賓合照。圖／大會提供
112學年跆拳道全中錦記者會在新竹縣政府舉行，縣長楊文科與各界貴賓合照。圖／大會提供

承辦110學年跆拳道全中錦成效卓著的新竹縣，縣長楊文科今天在縣政府舉行記者會宣布，縣政府繼續承辦112 學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，賽事將於3月6日至10日在新竹縣立體育館展開為期5天的角逐，今年賽事共吸引全國270所國、高中學校參加，參賽人數約2300人。

今天記者會中華中小學跆拳道聯合總會會長林德昭、中華民國大師運動協會理事長彭臺臨、新竹縣體育會跆拳道委員會主任委員劉貴雄、立法委員林思銘和徐欣瑩、約旦前國家代表隊總教練陳得雄等前來共襄盛舉。

林德昭在記者會上表示，「感謝楊縣長的支持，第2次舉辦這項比賽，同時提供非常好的場地，讓更多的學生、家長、學校來參與，新竹縣近幾年大力推廣跆拳道，在全中運、全運會都穿金戴銀，希望借由這項比賽繼續發揮傳承的績效。」

縣長楊文科在記者會上致詞時表示，感謝各界貴賓前來參加記者會，首先肯定舉辦110學年全中錦的成效，「2000多人參加，效果很好，也帶動地方工商業的繁榮，這次也希望有更多的人來參與、來欣賞新竹縣的好山好水。最後，也預祝本縣的選手打出好成績。」

為112 學年全中錦代言的是2020東京奧運跆拳道國手黃鈺仁則表示，「我之前參加過全中錦，這是給基層提供很好的磨練機會，這樣全國型的比賽，希望能夠多一點，讓全國每個區域借由全國型的比賽，平均的成長上來。」

記者會也特地安排新竹縣跆拳道選手表演，亞青國手雲煒宸、110學年全中錦金牌的黃田鑫都表示，「很開心，能夠參加記者會的表演。全中錦提供很好的磨練機會，可以先觀察全中運對手的打法，再來調整自己。希望在全中錦的高女73公斤級拿第1，接下來的全中運也能拿到第1。」

來自新竹縣的跆拳道隊在記者會進行表演。圖／大會提供
來自新竹縣的跆拳道隊在記者會進行表演。圖／大會提供

2020東京奧運 全中運 跆拳道

延伸閱讀

獨／楊文科涉貪發動搜索關鍵曝光 竹檢：偵查不公開

楊文科捲入竹北天坑貪汙案 地方藍綠民代都感震驚

楊文科涉貪 時代力量王婉諭：新竹縣府淪建商門神

被控涉貪遭調查後首度露面 楊文科微笑：謝謝大家關心

相關新聞

法國羽賽／不只台灣選手遭竊李洋坦言害怕 體育署說話了

BWF超級750系列的法國公開賽本周在巴黎點燃戰火，今年場地在巴黎奧運場館舉行，形同奧運測試賽，中華隊精銳盡出，但還沒開...

羽球／戴資穎法國拚冠 北高兩市214公車致敬球后在位紀錄

我國羽球「一姊」戴資穎為巴黎奧運積分最後衝刺，本周將在超級750系列的法國公開賽登場，長期贊助小戴的運動品牌VICTOR...

法國羽賽／王齊麟曝飯店遭小偷、房門被開 戴資穎：本來是我房間

超級750系列的法國羽球公開賽將在3月5日開打，不料我國羽球一姊戴資穎和男雙好手王齊麟都發文指出，選手飯店出現闖空門和行李箱被偷走的狀況。 王齊麟昨天發IG限時動態，LINE群組有人提醒選手，出

印地安泉女網／神奇謝淑薇！單打逆轉排名高600種子選手

今年澳網已宣告從大滿貫賽單打「退休」的我國「一姊」謝淑薇，本周印地安泉女網賽單、雙並行，今天單打會外賽首輪面對列13種子...

足球／簽約內容爆爭議 足協向女足球員道歉、作廢合約

中華足協遭爆逼迫女足國家隊簽訂不平等合約，進而引發爭議。中華足協今天發出聲明表示，除了對球員們道歉外，也強調會作廢該合約...

超馬／瑞典極地橫越賽開跑 台灣好手陳彥博暫居第2

超馬好手陳彥博在瑞典北部參加500公里不休息極地橫越賽，賽事已於3日上午開跑，面對惡劣的天氣與未知的大自然，陳彥博帶著台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。