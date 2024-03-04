跆拳道／新竹縣再度承辦全中錦 2300好手同場競技

承辦110學年跆拳道全中錦成效卓著的新竹縣，縣長楊文科今天在縣政府舉行記者會宣布，縣政府繼續承辦112 學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，賽事將於3月6日至10日在新竹縣立體育館展開為期5天的角逐，今年賽事共吸引全國270所國、高中學校參加，參賽人數約2300人。

今天記者會中華中小學跆拳道聯合總會會長林德昭、中華民國大師運動協會理事長彭臺臨、新竹縣體育會跆拳道委員會主任委員劉貴雄、立法委員林思銘和徐欣瑩、約旦前國家代表隊總教練陳得雄等前來共襄盛舉。

林德昭在記者會上表示，「感謝楊縣長的支持，第2次舉辦這項比賽，同時提供非常好的場地，讓更多的學生、家長、學校來參與，新竹縣近幾年大力推廣跆拳道，在全中運、全運會都穿金戴銀，希望借由這項比賽繼續發揮傳承的績效。」

縣長楊文科在記者會上致詞時表示，感謝各界貴賓前來參加記者會，首先肯定舉辦110學年全中錦的成效，「2000多人參加，效果很好，也帶動地方工商業的繁榮，這次也希望有更多的人來參與、來欣賞新竹縣的好山好水。最後，也預祝本縣的選手打出好成績。」

為112 學年全中錦代言的是2020東京奧運跆拳道國手黃鈺仁則表示，「我之前參加過全中錦，這是給基層提供很好的磨練機會，這樣全國型的比賽，希望能夠多一點，讓全國每個區域借由全國型的比賽，平均的成長上來。」