快訊

MLB／這張照透露大谷已婚玄機 網：妻子必定是愛狗的人

與夏立言會面！陸國台辦主任曝交流場地有深意 談陸船案：民進黨草菅人命

滑冰世青賽／賽後扔娃娃喝采 百年慶祝傳統替賽事添趣

中央社／ 台北29日電
我國男子花式滑冰小將李宇翔，收到不少娃娃。記者林伯東／攝影
我國男子花式滑冰小將李宇翔，收到不少娃娃。記者林伯東／攝影

過去2天在台北小巨蛋舉行的世界青年滑冰錦標賽，台灣選手蔡玉鳳、李宇翔都在個人短曲有好表現而晉級，賽後觀眾透過「扔娃娃」喝采，這項特殊的傳統則得追溯至百年前。

1872年奧地利首度舉辦花式滑冰賽事，而這項賽事的特殊慶祝方式就是「拋禮物」，此後慢慢從觀眾席上傳開來，至今成為花式滑冰賽事不可或缺的一環。

觀眾為了表達對某一名選手的喜歡，多半會在他比賽表演結束後，朝著滑冰場內扔擲鮮花或者絨毛玩偶，再由小小朋友組成的志工團隊滑進場內撿拾玩偶。而更「內行」的粉絲，還會將禮物用透明塑膠袋包起來，以免有掉落物遺留在冰場內，對下一名選手造成危險。

最有名的例子就是世界滑冰名將、日籍的羽生結弦，全世界都知道他是小熊維尼的鐵粉，每次他出賽後現場都會扔進超過百隻的小熊維尼玩偶，後來因數量太多、短時間內清理不易，從2019年起在日本舉辦的比賽，禁止羽生結弦賽後扔東西進場。

今天在男子個人短曲創本季分數新高的李宇翔就笑說：「我自己很喜歡絨毛玩具，像蠟筆小新應該就是我最愛的角色。」至於這次來台的日本好手中田璃士，今天賽後也受到現場許多觀眾扔娃娃慶祝。

世界青年滑冰錦標賽的男子短曲項目已經結束，由來自韓國、拿下去年世界花式滑冰大獎賽土耳其站金牌的徐敏圭，以80.58分排名第1，而最終李宇翔也以排名第13名作收。

小熊 羽生結弦 花式滑冰

延伸閱讀

滑冰世青賽／李宇翔短曲創本季新高 笑稱緊張到腿發抖

新北議會臨時會 市府將專案報告深坑大火、三重鄰損案

滑冰世青賽／從花童變選手 蔡玉鳳晉級長曲獲3袋戰利品

花式滑冰／迎世青賽 李宇翔盼完美呈現

相關新聞

滑冰世青賽／賽後扔娃娃喝采 百年慶祝傳統替賽事添趣

過去2天在台北小巨蛋舉行的世界青年滑冰錦標賽，台灣選手蔡玉鳳、李宇翔都在個人短曲有好表現而晉級，賽後觀眾透過「扔娃娃」喝...

巴黎奧運／確定了！愛爾達連5屆轉播奧運

巴黎奧運將於7月26日開幕，MOD愛爾達電視今天正式宣布，取得2024巴黎奧運台灣全賽事總代理，這將是愛爾達電視連續5屆...

帕運／體育署1億6千萬支持 我國帕拉選手續搶巴黎門票

2024巴黎帕拉林匹克運動會緊接在巴黎奧運後登場，今年8月28日開幕、9月8日閉幕，我國目前有3個運動種類、4位選手取得...

滑冰世青賽／李宇翔短曲創本季新高 笑稱緊張到腿發抖

我國男子花式滑冰小將李宇翔，今天在2024世界青年滑冰錦標賽以地主身分在男子短曲項目登場，最終更是創下66.53分的個人...

游泳／春季盃台中登場 王冠閎以賽代訓備戰巴黎奧運

為培育游泳運動人才，今年「全國春季游泳錦標賽」自今天起一連5天在台中北區國運游泳館登場，吸引近1200名全國菁英參加，即...

F1／巴林站打頭陣周末開戰 新賽季2大看點

F1賽車一級方程式新賽季即將登場！ 2024的F1賽季將在本週末展開，照慣例由巴林站打頭陣，排位賽與正賽將在3月2日、3日登場。本季F1有2大看點：衛冕軍紅牛車隊能否繼續保持優勢，其次是七冠車王漢米

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。