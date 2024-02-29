巴黎奧運／確定了！愛爾達連5屆轉播奧運

巴黎奧運將於7月26日開幕，MOD愛爾達電視今天正式宣布，取得2024巴黎奧運台灣全賽事總代理，這將是愛爾達電視連續5屆轉播夏季奧運、連續4屆取得台灣全賽事總代理，持續提供台灣觀眾最豐富的觀賽體驗。

2008年北京奧運開啟愛爾達的奧運轉播旅程，因新冠肺炎疫情延後一年的東京奧運也陪伴台灣觀眾見證中華隊締造隊史最佳表現，2024年巴黎奧運再次取得台灣地區全賽事總代理，將持續提供最專業、完整的奧運轉播服務，滿足觀眾全方位的收視體驗。

2024巴黎奧運將是法國首都第三度承辦夏季奧運盛典，這也是巴黎自1924年後、相隔百年再度接下重任。本次夏季奧運將向世人宣告，全球已正式揮別疫情，以「永續奧運」邁向新生。巴黎奧運有別以往，將以整個城市悠久的文化結合賽會，包含在巴黎鐵塔、協和廣場、凡爾賽宮等知名景點舉辦比賽，高達百分之95賽場為既有設施或是城市知名地標，響應永續發展概念，期待本屆奧運能賦予這座歷史城市新的意義。

同時，本屆賽會將達成有史以來首度男女選手數量完全一樣的里程碑，從已公布的奧運標誌不難發現組委會宣示性別平等的巧思，而新興運動「霹靂舞」也將在今夏成為奧運正式競賽項目，來自全世界頂尖的32位代表將爭取屬於B-Boys、B-Girls的最高榮譽。

巴黎奧運將舉行橫跨32種運動的329個競賽項目，根據體育署公布資料，我國代表隊目前已在8項運動種類取得26席參賽資格，包含桌球、射擊、游泳、田徑、拳擊、輕艇、射箭和跆拳道。另外，羽球名將戴資穎、周天成、「麟洋配」李洋／王齊麟等好手目前也正積極參與BWF世界羽球巡迴賽累積奧運積分，預期皆能再次代表中華隊出征奧運，同時包括柔道、舉重、網球、高爾夫等項目的台灣好手們也正全力備戰，要為中華隊取得更多張奧運門票。