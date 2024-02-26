足球／C羅猥褻手勢挨轟 傳沙國足協正調查

沙烏地阿拉伯職業足球聯賽今天進行刺激比賽，艾納斯隊以3比2擊敗沙巴柏隊，但陣中球星「C羅」羅納度在比賽結束後對觀眾做出猥褻手勢，不僅遭到抨擊，並可能遭到調查。

葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在第21分鐘罰球進球入網，為沙國豪門球隊艾納斯（Al Nassr）首開紀錄，陣中巴西好手塔利斯卡（Talisca）之後攻進兩球，包括最後4分鐘的進球，以3比2結束這場比賽。

終場哨響後，社群媒體影片拍到，C羅把手放在耳朵旁，作勢要聽取觀眾的回應，之後將手放骨盆腔前反覆抽動，這個動作似乎是針對敵營沙巴柏隊（AlShabab）支持者。

Cristiano Ronaldo to Al Shabab fans 😭😭pic.twitter.com/kVIwUtIE5I — CristianoXtra (@CristianoXtra_) February 25, 2024

影片的背景聲音中，可以聽到有人呼喊「梅西」（Lionel Messi），即C羅的長年對手阿根廷足球巨星梅西。

雖然這起事件沒有被電視鏡頭拍到，但一些沙烏地阿拉伯名嘴說，C羅應該受到懲罰。

沙烏地阿拉伯官方尚未對此做出回應，但沙烏地報紙「中東日報」（Asharq Al-Awsat）說，沙烏地阿拉伯足球協會（SAFF）已對此事件展開調查。

沙國著名作家兼電視節目主持人法拉吉（Waleed AlFarraj）在社群媒體X上寫道：「紀律委員會正面臨最大考驗。我們將拭目以待。」

「任何事情都有其限度，無論你有多出名。職業足球聯賽就是這樣。」

艾納斯隊沒有立即發表評論。

現年39歲的C羅過去也曾面臨類似批評。去年4月，在艾納斯隊以0比2輸給希拉爾隊（Al Hilal）的比賽結束後，他在前往球員休息區途中似乎抓了自己的生殖器。