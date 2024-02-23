快訊

桌球世團賽／林昀儒輸2贏3 中華男團睽違10年再闖4強

離婚了要退保！銀行少東拿回100萬元保金 涉貪前議員林穎孟恐被羈押

影／歹戲拖棚…陸船翻覆事件談判破裂 大陸家屬不爽走人

桌球世團賽／林昀儒輸2贏3 中華男團睽違10年再闖4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒。 歐新社
林昀儒。 歐新社

2024世界桌球團體錦標賽今天繼續進行8強賽程，在我國女團已於8強賽不敵香港止步後，男團今天面對強敵德國，在莊智淵、林昀儒、高承睿聯手下，以直落三擊退德國，繼2014年後再度闖進到4強賽，也確定銅牌入袋。

在南韓釜山舉行的桌球世團賽，我國男女團在日前雙雙擠進8強達成搶奪奧運門票的目標後，女團雖然在昨天與香港之戰以2：3敗下陣來，止步於8強無緣奪牌，但男團在今天迎戰強敵德國卻是打出精彩一戰。

中華隊首點由「桌球教父」莊智淵提拍上陣迎戰世界排名第10名的華裔選手邱黨，雙方也展開激烈的拉鋸戰，最終莊智淵在第5局決勝局以11：9驚險關門，以3：2為中華隊先馳得點。

第2點中華隊則是由世界排名第8名的林昀儒迎戰35歲的名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），林昀儒雖然先丟2局，讓奧恰洛夫搶先聽牌，不過接下來卻不可思議的連追3局逆轉勝出，也幫助中華隊取得2：0領先。

而第3點中華隊則是由16強賽為中華隊精采關門的高承睿登場迎戰世界排名第26名的法蘭西斯卡（Patrick Franziska），最終高承睿也在先丟首局的情況下連拿3局，再一次為中華隊成功關門，以直落三擊敗德國隊，繼2014年後再度闖進到世團賽4強，也確定至少銅牌入袋，4強賽則將對上法國。

中華隊 林昀儒 桌球

延伸閱讀

桌球／奧運拚滿額席次 林昀儒陳思羽4月搶混雙門票

桌球世團賽／林昀儒扛2勝 男團跟進女團也取奧運資格

桌球世團賽／莊智淵、林昀儒坐鎮 中華隊下一戰搶奧運門票

桌球／林昀儒、莊智淵休息觀戰 中華隊世桌賽奪分組第2

相關新聞

桌球世團賽／林昀儒輸2贏3 中華男團睽違10年再闖4強

2024世界桌球團體錦標賽今天繼續進行8強賽程，在我國女團已於8強賽不敵香港止步後，男團今天面對強敵德國，在莊智淵、林昀...

體操／李智凱再度掉馬 世界盃科特布斯站沒晉決賽

體操世界盃科特布斯站暨巴黎奧運資格賽，今天進行的男子鞍馬，台灣好手李智凱再度發生掉馬失誤，資格賽排在第27名，而蕭佑然排...

LPGA／本田泰國女子賽 錢珮芸並列第7落後2桿

台灣女子職業高爾夫好手錢珮芸，今天在本田LPGA泰國女子賽第2回合繳出72桿，暫時以2天低於標準8桿的136桿戰並列第7...

響應運科政策 北市大與國家運科中心簽署合作協議

為積極響應國家運動科學政策和強化運動科學研究的發展與應用，台北市立大學與國家運動科學中心於今天舉行合作協議書簽署儀式，致...

杜拜女網／台將僅存希望 吳芳嫺遭逆轉無緣4強

今年澳網包辦女雙和混雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens），杜拜女網賽首戰遭白俄羅...

高球／鴻海台灣女子賽首日 韓國女將任津希領先

總獎金100萬美元的TLPGA鴻海台灣女子高爾夫錦標賽，今天在東方球場進行首回合，韓國好手任津希全場抓6博蒂、獵1鷹、吞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。