桌球世團賽／林昀儒輸2贏3 中華男團睽違10年再闖4強

2024世界桌球團體錦標賽今天繼續進行8強賽程，在我國女團已於8強賽不敵香港止步後，男團今天面對強敵德國，在莊智淵、林昀儒、高承睿聯手下，以直落三擊退德國，繼2014年後再度闖進到4強賽，也確定銅牌入袋。

在南韓釜山舉行的桌球世團賽，我國男女團在日前雙雙擠進8強達成搶奪奧運門票的目標後，女團雖然在昨天與香港之戰以2：3敗下陣來，止步於8強無緣奪牌，但男團在今天迎戰強敵德國卻是打出精彩一戰。

中華隊首點由「桌球教父」莊智淵提拍上陣迎戰世界排名第10名的華裔選手邱黨，雙方也展開激烈的拉鋸戰，最終莊智淵在第5局決勝局以11：9驚險關門，以3：2為中華隊先馳得點。

第2點中華隊則是由世界排名第8名的林昀儒迎戰35歲的名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），林昀儒雖然先丟2局，讓奧恰洛夫搶先聽牌，不過接下來卻不可思議的連追3局逆轉勝出，也幫助中華隊取得2：0領先。

而第3點中華隊則是由16強賽為中華隊精采關門的高承睿登場迎戰世界排名第26名的法蘭西斯卡（Patrick Franziska），最終高承睿也在先丟首局的情況下連拿3局，再一次為中華隊成功關門，以直落三擊敗德國隊，繼2014年後再度闖進到世團賽4強，也確定至少銅牌入袋，4強賽則將對上法國。