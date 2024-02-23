快訊

桌球世團賽／林昀儒輸2贏3 中華男團睽違10年再闖4強

離婚了要退保！銀行少東拿回100萬元保金 涉貪前議員林穎孟恐被羈押

影／歹戲拖棚…陸船翻覆事件談判破裂 大陸家屬不爽走人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體操／李智凱再度掉馬 世界盃科特布斯站沒晉決賽

中央社／ 台北23日電
杭州亞運為中華隊奪金的鞍馬好手李智凱，今天在全運會男子鞍馬競賽中，為桃園摘下一面金牌。 侯永全
杭州亞運為中華隊奪金的鞍馬好手李智凱，今天在全運會男子鞍馬競賽中，為桃園摘下一面金牌。 侯永全

體操世界盃科特布斯站暨巴黎奧運資格賽，今天進行的男子鞍馬，台灣好手李智凱再度發生掉馬失誤，資格賽排在第27名，而蕭佑然排第26名，2人連續2站無緣晉級決賽搶奧運積分。

體操世界盃科特布斯（Cottbus）站暨巴黎奧運資格賽，今天凌晨比完男子組地板、鞍馬、吊環，以及女子組跳馬、高低槓的資格賽，結果最受矚目的男子鞍馬，台灣的李智凱、蕭佑然依舊沒能拿出最佳表現晉級決賽。

根據大會賽後成績統計，李智凱的難度分5.900、完成分7.900分，總分13.800分排在第27名，蕭佑然的完成分表現稍佳，同樣以總分13.800分但排在第26名。

李智凱的教練林育信在接受中央社記者訪問時透露，其實智凱狀況很好，身體也沒有傷，「可能是因為前一站在開羅失誤，所以導致他心裡比較急，想要在這一場有好表現，才會又發生掉馬的失誤」。

儘管連續2站都沒能晉級決賽搶奧運積分，但林育信還是對子弟兵很有信心，他說：「只要能找回亞運那時候的狀態，後2站絕對沒問題，就怕他會越來越著急，現在只能全力幫忙他了。」

根據巴黎奧運體操的資格取得規定，4場單項資格賽結束後，取總積分前2名的選手獲得參賽資格，亞洲選手就只剩下亞錦賽的1張全能門票，但林育信透露，這場亞錦賽李智凱確定不會參加。

這4場關鍵的奧運資格賽台灣派出鞍馬李智凱、蕭佑然，單槓唐嘉鴻、雙槓洪源禧、吊環林冠儀、跳馬曾為聖等6人參加5項，全都是一時之選。

唐嘉鴻 李智凱 林育信

延伸閱讀

體操／世界盃開羅站 唐嘉鴻單槓摘金獲30分奧運積分

足球／梅西風波持續發酵 主辦方改口：賽前已知不會上場

體操／世界盃開羅站拚獎牌和奧運門票 唐嘉鴻晉單槓決賽

體操／世界盃開羅站 李智凱無緣鞍馬決賽奧運門票再等等

相關新聞

桌球世團賽／林昀儒輸2贏3 中華男團睽違10年再闖4強

2024世界桌球團體錦標賽今天繼續進行8強賽程，在我國女團已於8強賽不敵香港止步後，男團今天面對強敵德國，在莊智淵、林昀...

體操／李智凱再度掉馬 世界盃科特布斯站沒晉決賽

體操世界盃科特布斯站暨巴黎奧運資格賽，今天進行的男子鞍馬，台灣好手李智凱再度發生掉馬失誤，資格賽排在第27名，而蕭佑然排...

LPGA／本田泰國女子賽 錢珮芸並列第7落後2桿

台灣女子職業高爾夫好手錢珮芸，今天在本田LPGA泰國女子賽第2回合繳出72桿，暫時以2天低於標準8桿的136桿戰並列第7...

響應運科政策 北市大與國家運科中心簽署合作協議

為積極響應國家運動科學政策和強化運動科學研究的發展與應用，台北市立大學與國家運動科學中心於今天舉行合作協議書簽署儀式，致...

杜拜女網／台將僅存希望 吳芳嫺遭逆轉無緣4強

今年澳網包辦女雙和混雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens），杜拜女網賽首戰遭白俄羅...

高球／鴻海台灣女子賽首日 韓國女將任津希領先

總獎金100萬美元的TLPGA鴻海台灣女子高爾夫錦標賽，今天在東方球場進行首回合，韓國好手任津希全場抓6博蒂、獵1鷹、吞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。