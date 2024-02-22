桌球／5點馬拉松大戰不敵香港 中華女桌無緣4強

挺進2024 ITTF世界桌球團體錦標賽8強、搶下巴黎奧運門票的中華桌球隊，今年男、女隊分別上陣搶4強門票，早上先登場的中華女桌面對香港隊，「一姊」鄭怡靜獨拿2點將戰局延長到決勝第5點，可惜陳思羽沒能「關門」，在將近4小時的馬拉松大戰落敗，止步8強。

2024 ITTF世界桌球團體錦標賽是巴黎奧運資格賽，8強隊伍就能獲得奧運門票，昨天中華隊3戰皆捷，女桌4點力退印度隊，單日兩戰的男桌先贏塞爾維亞隊，晚上16強賽再力退瑞典隊，雙雙搶進8強，也完成奪奧運席位目標。

今天8強賽同樣採5點3勝制，中華隊首點由陳思羽上陣，面對世界排名65的杜凱琹，陳思羽有兩局打到「丟士」但錯過機會，以11：13、5：11、10：12讓出。

第2點中華隊由世界排名重返前10的「一姊」鄭怡靜上陣，昨天晉級關鍵戰對印度獨拿2點的她以11：9、11：6、12：10拍下世界排名51的朱成竹，扳平點數。

第3點由世界排名66的李昱諄出賽， 首度面對世界排名百名外的李皓晴，李昱諄雖搶下第二局，但以6：11、11：6、6：11、8：11吞敗，讓香港先取得「聽牌」優勢。

第4點中華隊再由鄭怡靜上陣，面對過去對戰過12次的杜凱琹，首局鄭怡靜11：7先下一城，第二局雖在幸運球加持下瓦解對手2個局點，仍以9：11讓出；第三局鄭怡靜陷入3：8落後，先追回3分，但追到7：9後連2分，以7：11讓出；第四局鄭怡靜11：8拿下，決勝第五局再打出5：0強攻，拉開領先下以11：3收下，逆轉勝也扳平點數。

決勝第5點由陳思羽出戰朱成竹，朱成竹先取得局數2：1的「聽牌」優勢，陳思羽雖瓦解對手多個賽末點，但自己拿下第4局的機會也沒把握，最終以9：11、11：4、8：11、14：16吞敗，讓香港搶下第一張4強門票。

由林昀儒、莊智淵、高承睿、黃彥誠和馮翊新組成的中華男桌，昨天5點大戰力退瑞典，搶下奧運資格，今天下午4點將出戰德國隊，爭取繼續挺進。