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桌球世團賽／林昀儒扛2勝、高承睿關門 男團取奧運資格

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桌球世團賽／林昀儒扛2勝、高承睿關門 男團取奧運資格

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國桌球好手林昀儒。(新華社)
我國桌球好手林昀儒。(新華社)

在南韓釜山舉行的2024世界桌球團體錦標賽今天展開16強賽程，在只要闖進8強就能取得奧運團體賽門票的情況下，我國女團先是擊退印度晉級8強，男團則是與瑞典展開5點大戰，最終在林昀儒扛下兩點勝，以及高承睿決勝點扛住壓力直落三勝出下，最終中華男團就以3：2擊敗瑞典，挺進到8強賽，也搶下奧運團體參賽資格。

這次桌球世團賽我國男女代表隊都肩負搶奪奧運門票的壓力出征，在女團下午8強賽由鄭怡靜、陳思羽、李昱諄攜手以3：1擊敗印度後，率先晉級到8強賽並取得奧運團體賽門票。

至於男團晚間迎戰瑞典則是派出高承睿、林昀儒、馮翊新出擊，其中首點高承睿在與世界排名第16名的摩賈德（Truls Moregard）苦戰4局後以1：3敗下陣來，不過緊接登場的林昀儒面對法爾克（Mattias Falck）展現壓倒性的優勢，以3：0幫助中華隊扳平戰局。

第3點中華隊則是由馮翊新出戰卡爾伯格（Anton Kallberg），在經過5局奮戰後以2：3惜敗，讓瑞典再度超前，但第4點林昀儒再度提拍上陣，面對瑞典一哥摩賈德，再以秋風掃落葉之態連拿3局勝出，將比賽戰線延長到決勝第5點。

第5點中華隊由高承睿扛起勝負重任，面對世界排名第20名的法爾克，高承睿也展現高度抗壓力，最終以3：0勝出，幫助中華男團以3：2險勝瑞典挺進到8強賽，也奪下奧運男團參賽資格。

中華隊 林昀儒 桌球

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