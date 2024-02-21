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為奧運選手應援 奧林匹克路跑5月11日大佳河濱公園開跑

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2024國際奧林匹克路跑將於5月11日上午於台北市大佳河濱公園鳴槍起跑。圖／名衍行銷提供
2024國際奧林匹克路跑將於5月11日上午於台北市大佳河濱公園鳴槍起跑。圖／名衍行銷提供

4年一度的奧運即將於7月26日在法國巴黎正式登場，為了替國內奧運代表隊選手應援，中華奧林匹克委員會主辦、名衍行銷所承辦的2024國際奧林匹克路跑將於5月11日上午於台北市大佳河濱公園鳴槍起跑。

東京奧運柔道銀牌好手楊勇緯特地為奧林匹克路跑拍攝宣傳短片，號召大家一起來跑出活力，跑出健康，踴躍報名參加。今年的奧林匹克路跑共分21公里的半馬組、10公里組且以及4公里的挑戰組，其中21公里半馬組和10公里組採晶片計時。

所有報名參加的跑友們除了可以獲得精美的紀念T恤、完賽獎牌及精美的馬克杯之外，半馬和10公里組還額外贈送設計別緻的奧運路跑紀念背心，此外半馬組更可拿到一條限量的紀念浴巾，好禮獎不完，歡迎大家踴躍報名。

5月11日活動日當天，上午6點30分將由半馬組率先起跑，6點40分10公里組開跑 6點50分則輪到挑戰組出發，預計當天將有數千名跑者一起響應這場健康又樂活的活動，期盼匯集所有跑者的集氣應援，為中華奧運代表隊加油。

國際奧林匹克路跑鼓勵全民運動，進而推廣奧林匹克文化與精神，今年奧林匹克路跑報名時間4月1日為止，有興趣的跑友可上伊貝特報名網上報名參加。

楊勇緯

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