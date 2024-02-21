桌球世團賽／莊智淵、林昀儒坐鎮 中華隊明關鍵戰搶奧運門票

攸關巴黎奧運門票的2024 ITTF世界桌球團體錦標賽，今天展開淘汰賽賽程，中華男桌在「桌球教父」莊智淵、「小林同學」林昀儒和高承睿接連奪勝下擊敗塞爾維亞隊，晉級16強，明天晚上7點將迎戰瑞典，奪勝就能搶下8強門票。

打進2024 ITTF世界桌球團體錦標賽8強的男、女隊伍就可獲得巴黎奧運資格，中華女桌分組賽取得全勝戰績，首輪輪空直接晉級16強，明天關鍵戰的對手也出爐，下午4點將迎戰印度隊。

以分組第2晉級24強淘汰賽的中華男桌，今天面對塞爾維亞由「桌球教父」莊智淵打頭陣，他面對萊瓦亞齊（Dimitrije Levajac）雖失掉1局，仍以11：8、11：3、8：11、11：6順利拿下；第二點林昀儒11：4、12：10、14：12力退加切夫（Aleksa Gacev），為中華隊取得「聽牌」優勢。

第三點高承睿順利「關門」，他以11：2、11：4、11：7解決耶夫托維奇（Marko Jevtovic），為中華隊鎖定16強門票。

中華男桌明天關將戰晚上7點登場，對手是瑞典隊，MOD愛爾達體育3台將直播賽事；下午4點的中華女桌晉級戰，愛爾達同樣有直播服務。

中華男桌成員有林昀儒、莊智淵、高承睿、黃彥誠和馮翊新，女子隊由世界排名回到第10的鄭怡靜領軍，加上陳思羽、李昱諄、鄭先知和王意如，目標和東京奧運一樣取得「滿額」席位。