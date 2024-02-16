體操／世界盃開羅站 李智凱無緣鞍馬決賽奧運門票再等等

台灣「鞍馬王子」李智凱今天出戰體操世界盃埃及開羅站，可惜在男子鞍馬資格賽發生嚴重失誤，僅繳出14.233分，與另名鞍馬好手蕭佑然皆無緣晉級決賽。

去年對於李智凱算是收穫滿滿的一年，先在成都世大運完成史無前例的男子鞍馬金牌3連霸，接著又在杭州亞運完成男子鞍馬金牌2連霸，只可惜在體操世錦賽男子鞍馬單項決賽，因為受到傷勢影響而落馬，無緣提前搶下巴黎奧運的參賽資格，他也坦言：「有點小遺憾。」

為了力拚巴黎奧運門票，台灣體操隊於大年初三（12日）飛往埃及，備戰世界盃埃及開羅站，接下來還得陸續征戰德國科特布斯站、亞塞拜然巴庫站及4月的卡達杜哈站，相當考驗選手的體能狀況。

資格賽李智凱採取比較保守的策略，祭出難度分6.200的套路，可惜發生嚴重失誤，導致執行分僅有8.033分，以總分14.233分名列第11，另一名鞍馬好手蕭佑然則繳出難度分5.900分、執行分8.366分、總分14.266分名列第10，兩人皆無緣挺進決賽。

台灣競技體操代表隊總教練林育信接受中央社採訪時表示，李智凱、蕭佑然的時差狀況還調不回來，加上籤運不佳，皆被排在最後1輪出場，壓力太大而出現嚴重失誤，「不過後面還有3場賽事，我們會繼續加油。」

依據國際體操總會公布巴黎奧運參賽資格途徑，將從4站單項世界盃系列賽，擇優3場最佳成績進行排名，選手在各單項排名前2名即可取得奧運參賽資格。林育信表示：「還有機會，希望趕快調整回來。」