喜訊！澎湖有機會成為亞奧運帆船賽事亞洲區站

澎湖縣是國內帆船、風浪板及風箏浪板訓練大本營，中華民國帆船協會今天發布喜訊，澎湖已爭取到連辦3屆「亞洲高階帆船選手培訓及競賽」，有機會晉升ilca奧運帆船亞洲巡迴賽台灣-澎湖站，未來吸引各國帆船頂尖好手來台參賽，讓世界看見澎湖。

中華民國帆船協會今天發布喜訊，澎湖已爭取到連辦3屆「亞洲高階帆船選手培訓及競賽」，有機會晉升「ilca奧運帆船亞洲巡迴賽：台灣-澎湖站」。圖／中華民國帆船協會提供

本身是澎湖子弟的中華民國帆船協會理事長陳雙全說，澎湖的海域環境，被列為世界5A級的帆船賽事三大場地之一，利用這麼好的條件爭取國際賽事前來澎湖舉行，進而是打響澎湖的知名度，是他畢生職志。而今年元月澎湖好不容易取得連辦3屆「亞洲高階帆船選手培訓及競賽」機會，只要順利完成3年活動，就具備爭取「ilca奧運帆船亞洲巡迴賽：台灣-澎湖站」資格。

陳雙全說，澎湖風浪強勁，但海床沙地平穩，海域安全適航，多年來澎湖觀音亭風浪板海域及白坑風箏浪板訓練基地經常舉辦國內帆船I相關賽事，加上在地特殊人文景觀，在在彰顯澎湖作為亞洲，乃至於全球最好的帆船訓練中心的潛能。

中華民國帆船協會今天發布喜訊，澎湖已爭取到連辦3屆「亞洲高階帆船選手培訓及競賽」，有機會晉升「ilca奧運帆船亞洲巡迴賽：台灣-澎湖站」。圖／中華民國帆船協會提供

他指國內包括420級帆船、風箏浪板等運動選手，加總好幾千人，宜蘭、台北、台南、屏東，也都有學校重點推動帆船相關運動，未來澎湖如晉階為ilca奧運帆船亞洲巡迴賽站點，亞洲總會下屬至少2、30國會來澎湖比賽，能讓世界看見澎湖，國內選手日後也可直接移地澎湖訓練或比賽。

中華民國帆船協會目前已向體育署爭取補助，加強白坑風箏浪板訓練基地、觀音亭週邊環境硬體設施建設及擴充亞奧運新船設備，未來期望藉由前瞻、優質的體育建設，提供選手安全訓練場域，另配合澎湖觀音亭水岸空間整合計畫，將園區景觀納入整體計畫，提升國際觀光形象。