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足球／梅西風波延燒！ 阿根廷3月訪陸「眾所周知原因」全取消

中央社／ 台北10日電
阿根廷球星梅西香港表演賽風波持續延燒。在中國官媒聲稱此事為「政治動機」後，杭州、北京兩地昨天至今天先後宣布，取消阿根廷國家足球隊在當地的比賽及「沒有舉辦相關比賽的計劃」。 美聯社
阿根廷球星梅西香港表演賽風波持續延燒。在中國官媒聲稱此事為「政治動機」後，杭州、北京兩地昨天至今天先後宣布，取消阿根廷國家足球隊在當地的比賽及「沒有舉辦相關比賽的計劃」。 美聯社

阿根廷球星梅西香港表演賽風波持續延燒。在中國官媒聲稱此事為「政治動機」後，杭州、北京兩地昨天至今天先後宣布，取消阿根廷國家足球隊在當地的比賽及「沒有舉辦相關比賽的計劃」，引發議論。

綜合中國媒體報導，浙江省杭州市體育局9日晚間公開宣布，「作為商業賽事，先前某公司與阿根廷足球隊洽談於3月份來杭州進行友誼賽，鑑於『眾所周知的原因』，據向主管部門了解，該賽事『舉辦條件不成熟』，已決定取消該賽事舉辦，特告！」。

事隔1天，北京市足球運動協會（北京足協）今天透過其新浪微博帳號，以「關於梅西來京比賽的聲明」為題公開宣布，「近期許多球迷和網民朋友詢問梅西來京比賽信息。據核實，北京目前沒有舉辦梅西參加的相關比賽的計劃」。

阿根廷國家足球隊1月間曾透過其新浪微博帳號宣布，今年3月18至26日將訪問中國，分別在杭州奧林匹克體育中心和北京工人體育場舉行友誼賽，但沒有提到梅西（Lionel Messi）是否將參加比賽。

梅西所屬的美國邁阿密國際隊（Inter Miami CF）4日在香港進行季前友誼賽，但梅西直到終場都未曾下場比賽，導致3.8萬餘名支付1000至5000港元（約新台幣4000至2萬元）門票進場的香港及中國球迷噓聲四起。賽後，梅西甚至迴避與到場的香港特首李家超握手，導致揣測四起，引發不少中國愛國民眾強烈不滿。

中共外圍官媒環球時報8日發表社評聲稱，外界對梅西和邁阿密國際隊這一作法背後真實的原因有許多猜測。有一種說法是「有政治動機」，香港有意打造盛事經濟，「有外部勢力故意要藉此讓香港難堪，從事態發展來看，不能排除這種猜測的可能性」。

社評更直指，「梅西所在的阿根廷國家足球隊預定今年3月還要來中國參加友誼賽，希望他在此之前給外界一個合理交代」。

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