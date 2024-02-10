台中新制上路亞奧運獎金翻倍 奧運奪金15萬變300萬

台中市政府運動局在龍年新春首日宣布新制上路，「台中市體育獎金發給要點」一舉提高奧、亞運獎金，以金牌為例，奧運可獲頒300萬元、亞運則是100萬元，獎勵額度由原來的15萬元數倍增。

近年來自台中的運動員參加國內、外賽事表現亮眼，市長盧秀燕體察運動員必須經年累月，忍受高強度的訓練，特別指示運動局研修「台中市體育獎金發給要點」，另外也頒發「出賽獎金」，藉此勉勵績優選手持續努力，再創佳績。

運動局長李昱叡指出，運動人才的養成不容易，要在國際嶄露頭角更是難得，展望2024巴黎奧運即將到來，運動局在龍年新春首日宣布新制上路，鼓勵人才根留台中，也勉勵力拚2024巴黎奧運的台中選手，包括柔道男神楊勇緯、輕艇好手張筑涵、吳少璿等人，能挑戰自我再創高峰，運動局持續努力，支持優秀運動員最實質的助益。

李昱叡強調，此次修訂調增最高達數十倍，以奧運為例，金牌將獲頒300萬元、銀牌200萬元、銅牌100萬元、第四名50萬元、第五名40萬元、第六名30萬元，不分個人或團體項目，同時也加碼頒發5萬元的出賽獎金。

在亞運方面，去年亞運台中籍選手也成為新制首批適用對象，榮獲亞運金牌獲頒100萬元、銀牌50萬元、銅牌30萬元、第四名5萬元、第五名2萬5千元、第六名1萬5千元，同樣不分個人或團體項目，同時也加碼頒發2.5萬元的出賽獎金。

李昱叡表示，參加去年亞運的台中之光勇奪5金、5銀、2銅佳績，創下歷史最佳的優異成績，運動局發出總數近千萬元獎金。盧秀燕也到訪奪金選手家中表彰傑出的表現，感謝各界合作力挺運動員，讓台中好手揚名國際。今年還有多位好手將要挑戰奧運，期盼台中選手持續朝目標邁進，摘金奪冠、為國爭光。