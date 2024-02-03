快訊

張善政回老家出車禍…愛妻仍胸痛留院 醫師曝夫妻兩人傷勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／亞太女子業餘高球錦標賽 吳純葳挑戰最低桿封后

聯合報／ 即時報導
吳純葳表現穩定。圖／中華高球協會提供
吳純葳表現穩定。圖／中華高球協會提供

連續兩天Bogey Free。中華高球協會國家隊員吳純葳，3日在泰國帕塔雅水岸球場完成不可能的任務，再抓6隻小鳥，以66（-6）桿繳卡，累計198（-18）桿，在2024年亞太女子業餘高球錦標賽前三輪繼續單獨保持第一，領先4桿進入4日的決勝輪。

這是吳純葳首次在比賽前三輪都繳六字頭佳績，她首輪67桿，次輪65桿，再加上第三輪66桿，累計三輪已抓19隻小鳥，僅在首輪第13洞因球入樹叢，打出1次柏忌，寫下連續41洞沒有柏忌的驚人紀錄。「這的確是我打高球以來，第一次連續兩回合都Bogey Free，令人難忘。」

仍是國立體大新鮮人的吳純葳今天上午9時22分與日本的六車日那乃、泰國的Pimpisa Rubrong同組開球，第1、2洞都抓小鳥，第6、7兩洞又是Birdie，接著連續7洞守Par，第15和第17洞再獲小鳥，展現高超的球技。「第17洞的抓鳥距離最遠，我在距旗位133碼處，以九號鐵桿攻果嶺，球落旗位右側10碼處，一推而就抓下最刁鑽的小鳥。」

累計前三輪-18桿，吳純葳也有機會改寫賽史最低桿封后的紀錄。亞太女子業餘高球錦標賽於2018年開辦，2020年因武漢肺炎停辦，以往五屆賽事中，日本名將橋本美月2021年在阿拉伯聯合大公國阿布達比球場，曾締造賽史最佳-16桿封后，只要吳純葳4日不超過73桿，且無人逆轉，就可以成為賽史最低桿的亞太球后。世界業餘排名第56、目前就讀美國奧勒岡大學一年級的我國好手黃亭瑄，2022年也曾在泰國水岸球場，以-11桿、2桿力克對手贏得后冠。

菲律賓的R.M.Malixi第三輪大爆發，抓7隻小鳥、1隻老鷹，以全場最低63（-9）桿急起直追，累計202（-14）桿暫居第二，中國大陸的張雅惠與南韓的李孝松，各繳66及67桿，以-13桿暫並列第三。

北市和平高中高一林品杉，打出我國選手次佳的70（-2）桿、累計215（-1）桿暫並列第35，許淮茜71桿、累計217桿暫並列第40，陳宥竹73桿、累計218桿暫列第45，廖信淳75桿、累計219桿暫並列第46。前兩輪居次的日將六車日那乃，2鳥、3次雙柏忌、76（+4）桿繳卡，累計-6桿暫退至並列第16。

第17洞10碼外推桿進洞抓鳥，吳純葳振臂歡呼。圖／中華高球協會提供
第17洞10碼外推桿進洞抓鳥，吳純葳振臂歡呼。圖／中華高球協會提供

延伸閱讀

高球／亞太女子業餘高球賽 吳純葳挑戰賽史台將第2冠

中國車廠積極進軍泰國市場　日系車商去年市佔跌破8成！

大陸車攻泰國報捷 市占暴增

高球／亞太女子業餘賽 吳純葳再飆新低65桿獨居領先

相關新聞

台維斯盃／台式鼓聲應援超振奮 許育修：有被加油感覺

中法台維斯盃世界組總決賽資格賽今天在台北市網球中心舉行，中華隊擔綱首點的許育修儘管以直落二不敵年僅19歲的法國小將范阿斯...

台維斯盃／滿場加油聲力挺 吳東霖直言潛力被激發

我國網球好手吳東霖今天在中法台維斯盃世界組總決賽資格賽第二點賽事，遭遇世界排名第17名的法國一哥馬納里諾（Adrian ...

台維斯盃／首體驗台式應援 法國一哥讚球迷很尊重球員

法國網球一哥馬納里諾（Adrian Mannarino），今天在中法台維斯盃世界組總決賽資格賽中，力扛滿場球迷為中華隊好...

泰國羽賽／拍落荷蘭卡爾尤 周天成本季將首度爭冠

我國羽球男單一哥周天成今天在BWF超級300的泰國名人賽，於男單4強賽遭遇荷蘭選手卡爾尤（Mark Caljouw），上...

羽球／專心練球調整狀態 戴資穎確定缺席亞團賽

亞洲羽球團體錦標賽將於2月13日在馬來西亞開打，台灣天后戴資穎、台灣一哥周天成都確定不會參加，不過獲得東京奧運男雙金牌的...

羽球／戴資穎回高雄對決民間高手 累計經驗迎戰巴黎奧運

台灣羽球一姊戴資穎、金牌國手王齊麟與藝人黃路梓茵（Lulu）今日參加由知名能量飲料舉辦的羽球「鬥拍賽」，在高雄鳳山體育館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。