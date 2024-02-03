高球／亞太女子業餘高球錦標賽 吳純葳挑戰最低桿封后

連續兩天Bogey Free。中華高球協會國家隊員吳純葳，3日在泰國帕塔雅水岸球場完成不可能的任務，再抓6隻小鳥，以66（-6）桿繳卡，累計198（-18）桿，在2024年亞太女子業餘高球錦標賽前三輪繼續單獨保持第一，領先4桿進入4日的決勝輪。

這是吳純葳首次在比賽前三輪都繳六字頭佳績，她首輪67桿，次輪65桿，再加上第三輪66桿，累計三輪已抓19隻小鳥，僅在首輪第13洞因球入樹叢，打出1次柏忌，寫下連續41洞沒有柏忌的驚人紀錄。「這的確是我打高球以來，第一次連續兩回合都Bogey Free，令人難忘。」

仍是國立體大新鮮人的吳純葳今天上午9時22分與日本的六車日那乃、泰國的Pimpisa Rubrong同組開球，第1、2洞都抓小鳥，第6、7兩洞又是Birdie，接著連續7洞守Par，第15和第17洞再獲小鳥，展現高超的球技。「第17洞的抓鳥距離最遠，我在距旗位133碼處，以九號鐵桿攻果嶺，球落旗位右側10碼處，一推而就抓下最刁鑽的小鳥。」

累計前三輪-18桿，吳純葳也有機會改寫賽史最低桿封后的紀錄。亞太女子業餘高球錦標賽於2018年開辦，2020年因武漢肺炎停辦，以往五屆賽事中，日本名將橋本美月2021年在阿拉伯聯合大公國阿布達比球場，曾締造賽史最佳-16桿封后，只要吳純葳4日不超過73桿，且無人逆轉，就可以成為賽史最低桿的亞太球后。世界業餘排名第56、目前就讀美國奧勒岡大學一年級的我國好手黃亭瑄，2022年也曾在泰國水岸球場，以-11桿、2桿力克對手贏得后冠。

菲律賓的R.M.Malixi第三輪大爆發，抓7隻小鳥、1隻老鷹，以全場最低63（-9）桿急起直追，累計202（-14）桿暫居第二，中國大陸的張雅惠與南韓的李孝松，各繳66及67桿，以-13桿暫並列第三。