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台灣運彩新增球種投注首發 橄欖球六國錦標賽打頭陣
台灣運彩在2024將新增10種投注運動種類，而首發就是「橄欖球」，本周末即將提供相當於歐洲橄欖球冠軍同等級的「聯合式橄欖球六國錦標賽」，共有英格蘭、蘇格蘭、愛爾蘭、威爾斯、法國及義大利等6國參賽，此賽事為15人制的橄欖球比賽。
台灣運彩預計將從2月3日起，將提供此項賽事「不讓分」玩法，上屆冠軍愛爾蘭來勢洶洶，絕對是冠軍的熱門人選，每周有三場賽事，讓喜愛橄欖球的朋友，可以牛刀小試，感受橄欖球帶來的緊張與刺激，同時享受看比賽投注的樂趣。
「台灣運彩 全新上市 百萬紅包大Fun送」活動持續進行中，即日起到2月14日前，完成運彩投注並完成指定拍照上傳完成登錄，或是立刻加入第3屆運彩線上會員進行登錄，就有機會可以抽中萬元紅包，詳情請上台灣運彩官網查詢。
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