PGA／鄧拉普美巡賽奪冠 1991年來首名業餘冠軍

2023年美國業餘錦標賽金盃得主鄧拉普（Nick Dunlap）今天在美國運通高球賽勝出，成為1991年以來首位在美巡賽奪冠的業餘球員，只可惜礙於規定，他無緣領取約新台幣4700萬的冠軍獎金。

法新社報導，20歲的鄧拉普目前是阿拉巴馬大學（University of Alabama）2年級學生。他今天在美國運通高球賽（American Express）第4輪第18洞推進一記6英尺推桿，繳出平標準桿的4桿，最後1輪收在低於標準桿2桿的70桿，4輪總成績為低於標準桿29桿的259桿，1桿之差驚險搶下冠軍。

然而，即便鄧拉普成功奪冠，但卻無法帶走任何獎金。

這是因為鄧拉普目前仍是業餘球員，依照規定不得領取職業賽事獎金，因此無緣151萬美元（約新台幣4774萬元）的冠軍獎金。這筆獎金因而落入第2名的貝蘇伊登霍特（Christiaan Bezuidenhout）口袋。

貝蘇伊登霍特今天繳出低於標準桿7桿的65桿，以4輪總計低於標準桿28桿的260桿排名第2。

鄧拉普4輪總計低於標準桿29桿的259桿成績，打破利德（Patrick Reed）2014年寫下的低於標準桿28桿紀錄，成為在72洞賽事奪冠的最佳表現。

鄧拉普說：「我覺得今天像是已經寫好的劇本，無論成績是75桿、65桿、70桿，我都是全力以赴。」

鄧拉普是繼名將「左手怪傑」米克森（PhilMickelson）1991年在亞利桑那州土桑（Tucson）贏得北方電信公開賽（Northern Telecom Open）冠軍以來，第1位在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA Tour）奪冠的業餘選手。

鄧拉普同時也是過去90年來年紀第2輕的美巡賽冠軍，僅次於2013年以19歲之姿抱走約翰迪爾菁英賽（John Deere Classic）金盃的史畢斯（JordanSpieth）。

加州這場美國運通高球賽，來自台灣的俞俊安今天繳出生涯最佳的單輪63桿成績，最終以4輪總計261桿與美國雙雄薛菲爾（Xander Schauffele）、湯瑪斯（Justin Thomas）並列第3。