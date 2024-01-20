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奧運／考察團巴黎行落幕 張煥禎：還有很多東西要準備

聯合報／ 記者藍宗標／巴黎即時報導
中華奧會副主席張煥禎（中）認為巴黎奧運賽前考察團收穫不少、也發現很多問題。圖／體育署提供
中華奧會副主席張煥禎（中）認為巴黎奧運賽前考察團收穫不少、也發現很多問題。圖／體育署提供

體育署組成巴黎奧運賽前考察團，今天完成全部堪察任務，中華奧會副主席張煥禎表示，這次過程還算滿意，收穫不少、也發現很多問題，還有很多東西需要準備，一定會當中華代表團選手最強後盾。

張煥禎擔任考察團團長，體育署長鄭世忠是榮譽團長，國家運動訓練中心執行長李文彬也隨隊考察，從14日起連續6天密集勘查重要場館，或是聽取巴黎奧運籌委會簡報，包括拳擊、輕艇、跆拳道、羽球田徑、體操、游泳、網球、柔道、高球，也了解選手村現況，帶回第一手資訊。

巴黎奧運賽前考察團結束連續6天堪察行程。圖／體育署提供
巴黎奧運賽前考察團結束連續6天堪察行程。圖／體育署提供

張煥禎表示，之前體育署、奧會同仁都做了很大準備，這次來到巴黎的確發現，還是要先到處看看才行，在奧運前要好好準備。

他說：「雖然很多場地進不去，還好各單項教練大部分都曾到過這些場地比賽，除非場地是新的，但從網站、各方面都可得到很多訊息。」

巴黎奧運將在7月26日開幕，市區已有倒數計時的數字出現，鄭世忠肯定這趟巴黎行，主要目標是提供選手更完善服務，讓他們更專心比賽。

體育署 田徑 羽球

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