冬青奧／雪橇女將戴瑋辰、冰球隊長吳凱振 明開幕典禮共同掌旗

2024年江原冬季青年奧運會明天晚間正式開幕，教育部體育署今天公布我國代表團掌旗官，由我國冬青奧首位女子雪橇選手戴瑋辰與男子3對3冰球隊長吳凱振共同擔綱，兩位選手不約而同表示這是榮耀與肯定，自我期許在本屆賽會盡情發揮，拿出最佳表現。

戴瑋辰年僅14歲，首度入選就擔任掌旗官殊榮，她開心分享說：「從小到大沒有掌旗或舉牌過，第一次嘗試是有點緊張，但還滿驕傲的，很感謝有這機會。」她目前就讀新北市光榮國中，原本是田徑隊跳遠出身，在雪橇教練林欣蓉、學校田徑隊教練陳隆明跟雪橇協會的協助下，學習雪橇3個多月，順利兼項，取得江原冬青奧資格。

當初戴瑋辰跳遠陷入撞牆期，加上林欣蓉回到光榮國中選才，讓她決定試試看這項從來沒看過的運動；一開始在新北市河堤的無障礙坡道用輪子滑，也不會轉彎，出發就碰壁，她依舊不放棄，想堅持下去，終於取得冬青奧門票，踏上人生首場大型國際賽會舞台。

15歲的冰球小將吳凱振來自台北市和平高中，起初玩滑輪溜冰，自小學2年級開始接觸冰球，立刻喜歡上這項碰撞且速度感十足的運動，吳凱振說：「冬季青年奧運因有年齡限制，基本上一生只有一次機會參與，自己會把平日訓練成果盡情發揮，不留遺憾。」

戴瑋辰與吳凱振選手在1月20日賽程都將率先上陣，雪橇教練林欣蓉認為奧運精神，很重要一環不只是競技，而是參與，「像瑋辰這樣的青少年選手，不能只看一時，要讓她去享受這項運動跟這些氛圍，相信對她未來幫助會比較大。」