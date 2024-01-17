桌球／世團賽對手出爐 台灣男、女團拚奧運門票
世界桌球團體錦標賽2月將在韓國釜山登場，台灣隊總教練吳文嘉今天表示，將力拚8強、搶下奧運資格，而他看好女團有望以分組第1晉級淘汰賽，男團分組賽最大對手將是日本。
世界桌球團體錦標賽將於2月16日至25日在韓國釜山舉行，這場比賽也是巴黎奧運資格賽，比賽分為男、女子組，各有40隊分成8組進行單循環賽預賽。
國際桌球總會（ITTF）公布小組賽名單，世界排名第4的台灣女團名列第4種子，與美國、泰國、智利、阿爾及利亞同組。
吳文嘉接受中央社記者訪問時表示，儘管台灣女團有機會直取小組龍頭，但還須特別留意去年杭州亞運奪得銅牌的泰國隊。
男團部分，吳文嘉認為，台灣隊同組最大勁敵將是由張本智和領軍、世界排名第5的日本隊，其他同組對手包括奈及利亞、捷克、馬達加斯加，而對日之戰將是台灣男團能否搶下小組龍頭的關鍵。
分組預賽前3、共24隊將可晉級淘汰賽，而分組第1的隊伍淘汰賽首輪將輪空，最終晉級8強的隊伍，就能取得巴黎奧運團體賽參賽資格，且還能獲得2個單打參賽席次，也是台灣隊此行最大目標。
台灣男團將由一哥林昀儒領軍，與「桌球教父」莊智淵、高承睿、黃彥誠、馮翊新出征，至於女團則由鄭怡靜與陳思羽攜手李昱諄、鄭先知、王意如等人拚奧運資格。
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