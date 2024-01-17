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巴黎奧運／李智凱、唐嘉鴻拚積分搶門票 熟悉場地是利多

聯合報／ 記者藍宗標／巴黎即時報導
中華競技體操隊總教練林育信考察貝爾西體育館。圖／中華奧會提供
中華競技體操隊總教練林育信考察貝爾西體育館。圖／中華奧會提供

巴黎奧運考察團第3天考察行程，中華競技體操隊總教練林育信前進熟悉的貝爾西體育館，認為我國選手已在這個場地多次出賽，對奧運期間臨場表現很有幫助。

貝爾西體育館擁有與眾不同的金字塔造型，可容納15000名觀眾，算是多功能的複合式場館，除了體操、越野摩托車、冰上曲棍球賽，也舉辦演唱會，從1984年啟用至今已有超過百萬人造訪。

「亞洲貓王」唐嘉鴻去年2月在國訓測試賽左腳阿基里斯腱斷裂，經過開刀、復健後，9月在貝爾西體育館進行的世界挑戰賽巴黎站奪下復出首金。

林育信認為，中華隊選手對這個場地不會感到陌生，巴黎奧運表現值得期待，他說：「這次最大差別是男、女熱身場地分開，和挑戰賽混合不同，每個單項都有專屬高台，符合奧運規格。」

體育署長鄭世忠（中）、中華競技體操隊總教練林育信（左）考察貝爾西體育館。圖／中華奧會提供
體育署長鄭世忠（中）、中華競技體操隊總教練林育信（左）考察貝爾西體育館。圖／中華奧會提供

男子競技體操目前未有選手取得巴黎奧運參賽權，中華隊將從2月起參加4場資格賽，6個單項積分最高者可獲奧運資格，「鞍馬王子」李智凱、蕭佑然（鞍馬），唐嘉鴻（單槓）、洪源禧（雙槓）、林冠儀（吊環）、曾為聖（跳馬）全力爭取門票。

李智凱在3年前東京奧運奪下鞍馬銀牌，今年仍受矚目，林育信也是他的執行教練，強調資格賽先以穩定為主，拿掉一些會讓舊傷不舒服的動作，難度分還是很高，拿到積分應該問題不大。

林育信表示，希望選手比完前3場資格賽就可晉級奧運，如此一來，最後一場不必參加更可專心備戰、練習。

林育信 唐嘉鴻 李智凱

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