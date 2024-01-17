巴黎奧運／體操館台灣選手不陌生 教練認為很有幫助

台灣競技體操代表隊總教練林育信，今天隨巴黎奧運考察團進行場館實地觀察，林育信透露，台灣的選手已經在這個場地出賽過好多次，因此不會感到陌生，對臨場表現很有幫助。

巴黎奧運競技體操舉辦場地在貝爾西體育館，座位有1.5萬人，這裡每年都固定會舉辦體操世界盃挑戰賽事，「亞洲貓王」唐嘉鴻去年9月就是在這個場地傷後復出拿到金牌。

林育信提到，過去都有來這個場地比賽的經驗，「這次最大的差別就是男、女熱身場地分開，跟以往舉辦挑戰賽混合在一起不一樣，且每個單項都有專屬的高台，確實有符合奧運的規格。」

儘管台灣男子競技體操還沒有取得奧運資格，但台灣代表隊將從2月11日出國參加4場資格賽，第一個月內3場，休息2週後進行第4場，最終取6個單項積分最高的選手獲得奧運資格。

這4場資格賽台灣預計派出鞍馬李智凱、蕭佑然，單槓唐嘉鴻、雙槓洪源禧、吊環林冠儀、跳馬曾為聖等6人參加5項，全都是一時之選。

林育信說：「我們希望選手可以在比完前3場之後，就可以提前確定奧運資格，這樣最後一場就不用參加，可以專心備戰、練習。」奧運資格賽每一站冠軍可獲得30分積分、亞軍20分。

林育信同時也是「鞍馬王子」李智凱的執行教練，他透露，「資格賽我們會先以穩定為主，拿掉一些會讓智凱舊傷不舒服的動作，即便如此，他的難度分還是很高，所以我們只求穩穩做完基本上要拿到積分應該不是大問題。」

東京奧運台灣男子競技體操由李智凱拿到鞍馬銀牌，唐嘉鴻獲得創紀錄的全能第7名。