從低潮到放手一搏 劉宛渝為台灣射下奧運門票很感動

去年歷經生涯最大低潮，射擊好手劉宛渝總覺得心裡有一道坎過不去，她在身旁親友鼓勵下轉念，決定放手一搏，並為台灣射下女子不定向飛靶巴黎奧運席次，開心之餘，更多的是感動。

現年28歲的劉宛渝，高一時因為爸爸的緣故，接觸射擊運動，2018年雅加達亞運女子不定向飛靶名列第5，隔年拿坡里世大運射下隊史首金，去年再戰杭州亞運，卻在資格賽就出局。

劉宛渝去年上半年都在為下半年亞運和巴黎奧運資格賽努力，只是事與願違，陷入射擊路最大低潮，她接受中央社訪問時表示「我覺得去年遇到練槍以來滿大的坎，整整一年，很積極在做調整，那道坎卻過不去。」

「好像做什麼事都改變不了現狀，不是沒有努力調整，而是做了之後，好像沒有更好。」劉宛渝心有餘而力不足，也讓她相當懊惱。

身旁的親友的關心，給予被困在谷底的劉宛渝力量，「這次最差就是沒有拿到奧運席次，4年後再努力拚就好」，簡單的道理，劉宛渝不是不懂，而是需要透過旁人點醒。

劉宛渝重新調整心態，並放慢腳步，提醒自己不要太過於鑽牛角尖，這次出發前往科威特參加亞洲飛靶錦標賽暨巴黎奧運資格賽前，也對自己喊話「盡最大努力，放手一搏就對了。」

劉宛渝今天在女子不定向飛靶決賽以44分摘金，連帶收下奧運門票，重新證明自己，也顯得這面獎牌別具意義。

劉宛渝在感謝身邊人支持的同時，她還特別提到，媽媽很辛苦，從小練槍都是媽媽在身旁陪伴，「每天載我去練習、陪練，即使完全不懂射擊，也會跟我討論狀況，知道我需要的是什麼。」

媽媽成為劉宛渝射擊這條路上背後最大支柱，但劉宛渝很不好意思地說「有時候狀況比較不好的時候，會對媽媽發了小小脾氣，但她都會接受，她都說她是我的垃圾桶。」

劉宛渝為台灣射下第7張射擊奧運門票，由於是屬於「國家席次」，而非「個人席次」，後續需要經過選拔，決定參賽人選，但因搶下門票的選手能夠獲得額外加分，成行機會依舊很大。劉宛渝期許自己能夠順利前進奧運，並能登上頒獎台。