颱風、長年使用地坪不整 江子翠直排輪場翻新

位於新北市板橋華江河濱公園的江子翠直排輪場，經歷多次颱風侵襲及年久失修，致地坪破損不平整，新北市高灘處去年中啟動整修溜冰場環境，場地整修後跑道煥然一新，玩家說，全新滑道摩擦力一致，練習更有感。

江子翠直排輪場2014年整修過後，歷經多次風災及豪大雨侵擾，加上高強度使用，導致跑道地坪龜裂不平整。高灘處去年年中規畫跑道地坪修復工程，將跑道面層更新為專業運動級硬化樹脂，耐磨程度升級，日前重新開放使用。

經常在江子翠直排輪場練習的王姓女玩家說，場地改善前因地面多次修補，各區段滑道漆面磨擦力不均，影響抓地力，滑速及安全性都有影響，改善後滑道磨擦力一致，相當有感。

高灘處長張修銘說明，為符合使用需求，施作過程有安排直排輪專業教練到場提供使用經驗，讓改善方向更符合玩家期待。