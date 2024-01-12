大馬羽賽／狀態提升有特別訓練？ 戴資穎：我覺得是沒有

台灣羽球一姐戴資穎今天在超級1000大馬羽球公開賽女單8強賽擊敗中國好手何冰嬌，挺進4強。戴資穎賽後受訪說，奧運頒獎台是每位運動員的希望，她會朝這個目標努力。

馬來西亞羽球公開賽從9日起在武吉加里爾（BukitJalil）亞通體育館（Axiata Arena）舉行為期6天賽事。

戴資穎今天在8強賽遭遇何冰嬌，以21比16、21比15擊敗何冰嬌，順利晉級4強，也拿下對戰何冰嬌的5連勝。

戴資穎賽後受訪表示，今天在場上表現普普通通，也有比較多的失誤，但今天賽場風向也有一點不太一樣 ，她在掌控上沒有像昨天那麼的好。

對於是否有針對奧運進行特別訓練，提升戰力，她說，「我覺得是沒有」，每場比賽時間都非常接近，有時是1週、2週，甚至最多不到3週就有下一場賽事，在這個時間比較緊迫情況下，很難有很好的訓練質量。

戴資穎認為，這中間只能慢慢地從每場比賽中去做些小的改進，例如減少失誤與加強動作。

戴資穎並說，站在奧運頒獎台是每位運動員的希望，「我一樣會朝這個目標努力」，大家都想奪得金牌，但目前女單競爭非常激烈，她希望要把前面每一場比賽都盡量獲得勝利，這才是晉級與奪牌關鍵。

她強調，接下來的賽事就是要控制失誤，「我的失誤在賽場上一直沒有獲很好的進步，尤其是在遇到前面幾位選手時，失誤就特別明顯的多」。