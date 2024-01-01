運彩3.0上市 24小時、26種運動都能玩

第三屆運動彩券今天上午10點正式開售，今天舉辦台灣運彩2024全新上市記者會，運彩3.0主打產品更豐富、投注更便利、體育更受惠，24小時全天候服務，場中投注項目新增到10種，增加彩迷參與感。台灣運彩總經理林博泰表示，透過產品變多、玩法變多，有機會創造更高的銷售成績，包括棒球安打數、足球角球數都能成為投注標的。

記者會上嘉賓包括教育部次長林騰蛟、體育署署長鄭世忠、威剛科技董事長陳立白、中國信託銀行個人金融執行長邱雅玲、台灣運彩董事長陳進福、總經理林博泰與系統商Sportradar CEO寇爾（Carsten Koerl），共同攜手宣布2024全新運彩上市，為民眾提供未來10年的運彩投注服務。

會中揭露運彩3.0全新上市的3大特色、10大亮點，希望能讓更多民眾在「買運彩、看比賽、更精彩」的同時，也能「買運彩、助體育、增光彩」，挹注更多的國家運動發展基金，照顧更多的運動選手並振興國內體育。為了慶祝第三屆運彩全新上市，台灣運彩加碼百萬紅包大Fun送活動、啦啦隊女孩一日店長與賽事直播派對等精彩活動，邀請民眾共同參與、歡慶上市。

林騰蛟表示，第二屆運動彩券在發行團隊威剛科技、台灣運彩及中國信託銀行營運下，挹注國家運動發展基金超過400億，成為國家運動發展重要的經費來源；相信在同樣的發行團隊努力下，第三屆運動彩券的銷售可以更上層樓，成為國家運動發展最堅強的後盾。為了落實照顧運動員的宗旨，第三屆運彩更有615位績優退役運動員加入經銷商行列，一起為運彩銷售努力。

陳立白表示，非常感謝主管機關教育部的肯定，讓經營團隊可以再次取得運動彩券的發行，繼續為大家服務未來的10年，這是對發行團隊最大的鼓勵，全新的第三屆運彩營運，團隊會更加努力、全力以赴，為國家挹注更多運動發展基金。

林博泰表示，第三屆運彩2024全新上市目標就是接軌世界，以3大特色、10大亮點出發，開放多達26種運動賽事成為投注標的、提供超過50種遊戲玩法、全面啟用QR code投注、新增投注站至2600家，全新運彩24小時全天服務，期能帶給民眾全新的投注體驗。

記者會現場播放2024全新運彩上市廣告，呈現運彩3.0全新視角，以繽紛的色彩、輕快的節奏帶出投注的歡樂、喜慶上市；現場模擬台灣運彩全新投注站，示範透過手機、平板與電腦產出的QR code進行投注，體驗無紙化的便利。