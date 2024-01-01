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納達爾傷後復出 BBC：他鬆口2024未必生涯最後一舞

中央社／ 布里斯本31日綜合外電報導
西班牙名將納達爾重返賽場，復出首秀遭到地主對手直落二擺平。 歐新社
西班牙名將納達爾重返賽場，復出首秀遭到地主對手直落二擺平。 歐新社

因傷休兵12個月的西班牙名將納達爾今天重返賽場，復出首秀與同胞羅培茲出戰澳洲布里斯本國際網賽男雙賽事，遭到地主對手直落二擺平。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，復出首戰失利的納達爾（Rafael Nadal）還沒有關上於本季之後投入單打比賽的大門。

22座大滿貫賽金盃得主納達爾與羅培茲（MarcLopez）以兩個4比6不敵澳洲搭檔普賽爾（MaxPurcell）和湯普森（Jordan Thompson）後，笑容滿面接受將近一年以來首度出賽的結果。

納達爾6月為左臀部傷勢接受手術，曾經暗示2024年非常可能是自己職業生涯最後一個賽季，但是他今天表示仍有強烈欲望繼續打下去。

37歲的他告訴BBC體育（BBC Sport）：「如果我打得很好－這是有可能發生的；如果我沒有受傷－歷史紀錄顯示，這非常困難；如果我不會日復一日感覺疼痛，如果所有這些情況同時發生，為何不？」

「我不想說，這100%是我最後一年，因為我一直熱愛著網球、一直享受著我所做的事情。」

已經很少出賽的羅培茲是納達爾教練團隊成員之一。以男雙復出之舉不失為納達爾迎戰曾奪下美國網球公開賽男單冠軍的奧地利好手提姆（DominicThiem）之前一項有幫助的訓練。兩人將於明年1月2日在布里斯本國際網賽男單遭遇。

自從1月澳洲網球公開賽以來就沒有再出賽的納達爾說：「比賽比練習還要艱難，但是以跟這裡的選手進行訓練這件事而言，我還挺高興的…當然我沒有像過去那樣的期望了。」

納達爾 Rafael Nadal

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