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台灣運動產業博覽會 體育署鼓勵學校揪團參觀

中央社／ 台北29日電
「2023台灣運動產業博覽會」，展期到明年1月1日，體育署鼓勵學校揪團帶學生踴躍參觀。 中央社
「2023台灣運動產業博覽會」，展期到明年1月1日，體育署鼓勵學校揪團帶學生踴躍參觀。 中央社

在台北松山文創園區登場的「2023台灣運動產業博覽會」，展期到明年1月1日，體育署鼓勵學校揪團帶學生踴躍參觀，並可透過動滋網提出包括交通費、保險費及雜支等補助。

為提升民眾對於運動產業範疇的瞭解，展現運動產業完整面貌，以活絡產業經濟，體育署於松山文創園區1號到5號倉主辦「2023台灣運動產業博覽會」，推出「光耀世界」、「即刻登場」與「產業動態」3大展區，提供多元體驗以及豐富內容的運動產業、競賽展品等展出。

2023台灣運動產業博覽會的1號倉展示台灣參加東京奧運到今年的運動好手，在奧運、帕奧、亞運、亞帕運及世大運等競賽的卓越表現，感受台灣體育好手於世界舞台的榮耀時刻。

2號和3號倉主要是展示國內粉絲關注的職業與業餘運動，其中更包含近年應援文化內容，以深度廣度兼具的內容帶大家了解台灣職業以及業餘運動的各方面發展；4號及5號倉庫則以產業動態為主題，展示體育署、地方縣市政府推動運動科技成果、電子競技特展以及台灣運動產業品牌。

除了室內展區內容精彩，戶外風格市集加入田徑好手林昱堂的跳遠互動裝置，將是迎接跨年期間民眾打卡熱點。

體育署更鼓勵學校揪團帶學生參觀「2023台灣運動產業博覽會」，可透過動滋網的「學生觀賽補助線上申請專區」提出補助申請，補助項目包含交通費、保險費及雜支等。

體育署 田徑 帕運

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