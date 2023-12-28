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113年青春動滋券元旦開放領用 112年領用延長至明年6月

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
113年青春動滋券將於明年元旦開放領用。圖／體育署提供
113年青春動滋券將於明年元旦開放領用。圖／體育署提供

113年度青春動滋券來囉，為鼓勵16歲至22歲青年積極參與體育活動和觀賞運動賽事，教育部體育署自今年6月1日起常態發放青春動滋券，113年度青春動滋券將於113年1月1日上午10時起開放領用，符合資格者可至動滋網輸入基本資訊領取青春動滋券，讓運動開啟嶄新的一年。

體育署表示，青春動滋券為每年常態化措施，112年青春動滋券符合領用資格者為民國90年1月1日至96年12月31日出生民眾，領用期限延長至明（113）年6月30日止，尚未領券之民眾，可把握機會儘速領券消費抵用；113年青春動滋券符合領用資格者為民國91年1月1日至97年12月31日出生民眾，於明年元旦上午10時起開放領用，領用期限至明年12月31日止。民眾及合作店家可於動滋網同時辦理112年度及113年度青春動滋券領券、抵用、收券、核銷等事宜。

體育署持續鼓勵更多「做運動」、「看比賽」業者至動滋網登錄成為合作店家，並加入優惠加碼行列，提供青年更多元的消費抵用選擇，共同擴大運動產業規模。目前各業別抵用金額以運動場館業57.53%、運動休閒教育服務業30.19%占最大宗，青春動滋券已落實促進運動核心產業發展之功效。

中華民國高級中等學校體育總會因應高中籃球聯賽（HBL）火熱開打，特別於賽事現場設攤提供抵用服務，民眾只要持青春動滋券500元購買比賽應援商品，即可為支持的球隊加油打氣，增加看比賽的樂趣，另部分地方政府響應政策結合相關活動積極促銷，抵用金額前三高縣市依序為台中市、高雄市、新北市。體育署呼籲，直轄市、縣市政府可結合地方創生、運動觀光等進行異業結合，提升民眾運動消費抵用機會，擴大中央及地方合作之政策效益。

2023台灣運動產業博覽會112年12月23日至113年1月1日於松山文創園區1號倉庫至5號倉庫盛大展開，體育署也邀請大家，在展覽最後5天及明年元旦連假期間一起來到松山文創園區，用運動美好時光，共創充滿活力的新年度，符合年齡資格之青年更可持青春動滋券至文創大街消費抵用，共同支持運動產業發展。

體育署提醒，青春動滋券限本人使用，請妥善保存個人資料，避免遭有心人士盜用。動滋網已自112年10月16日起，增加健保卡號驗證機制，民眾至動滋網登記青春動滋券時，除輸入身分證號、出生年月日、手機號碼等基本資訊外，尚需通過健保卡號驗證，才能取得簡訊驗證碼，輸入驗證碼後方能完成領券程序，以避免有心人士竊取民眾個資進行領券，損害民眾權益。青春動滋券領用方式、優惠店家資訊等，請上動滋網（500.gov.tw）查詢，或撥打客服專線02-77523658洽詢。

體育署 籃球 HBL

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