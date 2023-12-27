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羽球／讚戴資穎「球風太美了」 越南好手：我非常崇拜

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎。 圖／Badminton Photo提供

我國羽球一姊戴資穎明年將退休，她在球場上的驚人表現，被許多後輩球員視為偶像，近日越南好手阮垂玲就透露，自己非常崇拜小戴

阮垂玲年初世界排名第51，她本季狀態絕佳，10月時曾登上世界第20，成為首位擠進世界前20的越南羽球選手，目前則排在第21名。

阮垂玲談到排名進步原因：「我今年參加很多比賽，總共打15站國際賽，有時覺得自己不可能參加這麼多比賽，因為平均每個月要打1到2站賽事。」

阮垂玲希望明年能擠進世界前15，以最好狀態參加巴黎奧運，她也透露自己的偶像是戴資穎，「我很幸運在東京奧運與她交手，理所當然輸掉那場比賽，她球風太美了，我非常崇拜。因此我常看她的比賽影片，學習她的球技和場上的態度。」

小戴 戴資穎

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