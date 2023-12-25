精英獎／谷底爬起攀另一個巔峰 楊勇緯的力量來自IG偶遇的金句
「柔道男神」楊勇緯完成體育運動精英獎最佳男運動員三連霸，今年揮別上半年的低潮，邁向另一個高峰，在杭州亞運摘金，關鍵在於偶然在IG上滑到的金句，讓他踏上從低潮破繭而出的道路。
楊勇緯在前年、去年都稱霸最佳男運動員，今年面對一起入圍的體操李智凱、網球許育修、拳擊賴主恩、輕艇賴冠傑競爭，再度突圍，連續三年獲獎。
2023年對楊勇緯來說並非一帆風順的一年，上半年屢在首輪、次輪就提早落馬，讓他產生不少自我懷疑，「遇到低潮時，會懷疑方向對不對，心態會有一些拉扯，謝謝家人和教練，給我意見、陪在我身邊，給我鼓勵、給我支持，很感動自己做到了。」
楊勇緯透露谷底爬起的關鍵，「有一天在IG滑到很勵志的話，解決焦慮最好的方法，就是做就對了。」他回想自己不曾經歷過從低潮站起的過程，「這好像就是我現在該去面對的課題。」
豁然開朗的他，在下半年迎接另一波高峰，「很驚奇的一年，可以和學姊一起拿到金牌、一起拿到最佳運動員。」最佳女運動員同樣來自柔道場上，由「柔道女王」連珍羚首度獲獎；楊勇緯感謝評審肯定，但今年的榮耀已經畫下句點，「2024巴黎奧運就在眼前，我還有很多課題要準備和面對，我要繼續努力。」
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