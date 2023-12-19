網球／烏克蘭女將拒出戰俄羅斯小將 大會找男子選手代打獲勝

烏克蘭女將柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）拒絕在法國Negometal網球表演賽，與俄羅斯16歲小將安德烈耶娃（Mirra Andreeva）交手，大會臨時找一名世界排名1000外的男子選手，結果安德烈耶娃輸掉比賽。

柯絲堤雅克世界女單排名39，原本要在冠軍戰與第46名的安德烈耶娃碰頭，由於俄羅斯入侵烏克蘭，柯絲堤雅克賽前幾小時宣布退賽，大會緊急找來世界男單第1145名的杜蘭德（Yanis Ghazouani Durand）頂替。

大會解釋，「事發突然，我們已盡最大努力連繫所有認識的職業選手，不幸時間太短，無法找到女選手遞補。」最終比賽由杜蘭德上陣，他以7：5、6：2擊敗安德烈耶娃。

A Bourg-de-Péage oggi era prevista un'esibizione fra Kostyuk e Andreeva.



L'ucraina però, ha deciso di non scendere in campo, non volendo sfidare una giocatrice russa.



È stata sostituita quindi da Yanis Ghazouani Durand, n°1145 del ranking ATP.pic.twitter.com/OQiJuZZtiq — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) 2023年12月17日

柯絲堤雅克被媒體問到退賽原因，她表示，「我不想對此事發表評論，感謝你的理解。」柯絲堤雅克過去在巡迴賽碰上俄羅斯或白俄羅斯選手時，仍會上場，但賽後拒絕握手。今年3月她在奧斯汀公開賽奪下生涯首冠時，也表示要將冠軍獻給國家以及「所有正在奮戰和垂死的人」。