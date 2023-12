網球／烏克蘭女將拒出戰俄羅斯小將 大會找男子選手代打獲勝

A Bourg-de-Péage oggi era prevista un'esibizione fra Kostyuk e Andreeva.



L'ucraina però, ha deciso di non scendere in campo, non volendo sfidare una giocatrice russa.



È stata sostituita quindi da Yanis Ghazouani Durand, n°1145 del ranking ATP.pic.twitter.com/OQiJuZZtiq