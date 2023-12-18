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獲邀擔任安聯人壽巴黎奧運代言人 李洋、黃筱雯力拚奧運資格

中央社／ 台北18日電
安聯人壽邀請2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋（右）、女子拳擊銅牌黃筱雯（左）擔任2024巴黎奧運雙代言人，他們18日在台北出席記者會，並一同合影留念。中央社記者趙世勳攝 112年12月18日 中央通訊社
安聯人壽邀請2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋（右）、女子拳擊銅牌黃筱雯（左）擔任2024巴黎奧運雙代言人，他們18日在台北出席記者會，並一同合影留念。中央社記者趙世勳攝 112年12月18日 中央通訊社

在東京奧運拿到羽球金牌的李洋、女子拳擊銅牌的黃筱雯獲邀擔任安聯人壽的巴黎奧運代言人並拍攝形象廣告。李洋今天表示，明年一定會繼續衝刺搶積分，取得奧運資格再拚獎牌。

巴黎奧運的羽球積分排名和世界排名不同，有另外的計算系統，依照雙打參賽規則，每個國家（地區）必須排到前8名才能取得2席滿額資格，若不在前8名內，每個國家只能有1組參賽，目前台灣組合「麟洋配」李洋、王齊麟，正好排在奧運積分第8名。

李洋今天在活動會場接受媒體聯訪說，2023年快結束了，我覺得各方面都做得比2022年好，「很快就會展開2024年賽季了，我們現在要做的就是把積分排名維持好，然後順利取得奧運資格後，再來進行最後的調整。」依規定，積分計算至明年4月底後就會公布參賽名單。

儘管最近沒有比賽，但李洋這幾天還是看了戴資穎在年終總決賽的神奇表現，他說：「單打能從10比19逆轉勝真的很難，小戴也向我們展示了不要放棄就有奇蹟的精神，我其實非常佩服。」

在杭州亞運8強爆冷落敗的女拳擊好手黃筱雯，明年同樣要拚搶奧運資格，目前預計1月先和教練劉宗泰到越南移訓後，接著去西班牙參加邀請賽再返台調整，為了就是要備戰2月29日在義大利，以及5月中在泰國開打的2場奧運資格賽。

黃筱雯提到，目前身體狀況都蠻好的，就是專心備戰明年的2場資格賽，「最好義大利就可以拿到前3名名取得資格，這樣心裡也比較篤定，可以準備後續的訓練計畫。」

安聯人壽從2021年1月1日起，正式展開與奧林匹克、帕拉林匹克活動為期8年的合作關係，這次透過李洋、黃筱雯擔任代言人，就是希望藉由他們的故事鼓舞大眾勇於挑戰、實現自我超越。

台灣羽球男雙好手李洋（中）、拳擊好手黃筱雯（左）受安聯人壽之邀，出任2024巴黎奧運雙代言人，他們18日在台北出席記者會，分享比賽訓練的心路歷程，並期盼在巴黎奧運拿下好成績。中央社記者趙世勳攝 112年12月18日 中央通訊社
台灣羽球男雙好手李洋（中）、拳擊好手黃筱雯（左）受安聯人壽之邀，出任2024巴黎奧運雙代言人，他們18日在台北出席記者會，分享比賽訓練的心路歷程，並期盼在巴黎奧運拿下好成績。中央社記者趙世勳攝 112年12月18日 中央通訊社

安聯人壽18日在台北微風南山藝文中心舉辦記者會，宣布力邀羽球男雙好手李洋（右）、拳擊好手黃筱雯（左）擔任2024巴黎奧運雙代言人，兩人一同與安聯人壽總經理林順才（中）握拳合影。中央社記者趙世勳攝 112年12月18日 中央通訊社
安聯人壽18日在台北微風南山藝文中心舉辦記者會，宣布力邀羽球男雙好手李洋（右）、拳擊好手黃筱雯（左）擔任2024巴黎奧運雙代言人，兩人一同與安聯人壽總經理林順才（中）握拳合影。中央社記者趙世勳攝 112年12月18日 中央通訊社

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