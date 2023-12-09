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桌球／混合團體世界盃中華隊擊敗斯洛伐克 決賽首勝開張

中央社／ 台北9日電
楊嘉安領銜擊敗斯洛伐克。 新華社
楊嘉安領銜擊敗斯洛伐克。 新華社

桌球混合團體世界盃在中國成都舉行，中華隊今天在8強決賽迎戰斯洛伐克，以8比3贏得勝利，收下第2階段賽事首勝，明天最終戰將迎戰瑞典。

桌球混合團體世界盃8強賽採單循環賽，台、韓由於預賽同組，因此第2階段不再交手，僅帶入第1階段分組賽對戰成績，8隊最終將依據決賽積分進行排名。

混合團體世界盃分為混雙、女單、男單、男雙及女雙5點，每點比賽都進行3局，先拿到8局的隊伍獲勝，中華隊8強決賽在今天之前1勝難求，先後輸給日本、中國、德國、法國，今天與斯洛伐克碰頭。

中華隊由混雙楊嘉安與李昱諄打頭陣，面對斯洛伐克組合阿帕斯（Samuel Arpas）與拉博索娃（EmaLabosova），台灣組合以11比9、11比5、11比8連拿3局。

第2點女單由陳思羽把關，以局數2比1擊敗芭拉佐娃（Barbora Balazova），隨後登場男單林彥均以局數1比2敗給澤林卡（Jakub Zelinka）。

中華隊第4點男雙由王晨又與楊嘉安應戰，出戰阿帕斯與澤林卡（Jakub Zelinka），台灣組合以11比4、11比5連搶2局，中華隊總局數先累積8局，以8比3勝出。

中華隊目前在積分排行榜僅領先墊底的斯洛伐克，明天將迎接最終戰，對手將是瑞典。

楊嘉安 桌球 陳思羽

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