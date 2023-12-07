桌球／混合團體世界盃決賽 台灣不敵中德暫居第7

在中國成都舉辦的桌球混合團體世界盃今天繼續進行決賽循環，台灣隊一日兩敗，分別以1比8敗給中國、2比8不敵德國，目前在8強決賽中暫居第7。

2023年桌球混合團體世界盃，台灣派出男子選手林彥均、王晨又、楊嘉安、葉致緯；女子選手李昱諄、陳思羽、黃怡樺、陳映蓁等共8人參賽。

以預賽分組第2晉級決賽循環的台灣隊，將輪流和中國、日本、德國、法國、瑞典、斯洛伐克等國家交手，韓國則是因為預賽同組，因此不再對戰直接帶入預賽成績。

賽制是採5點對戰，每一點都打3局，累積先搶下8局的國家就獲得勝利。進入決賽循環賽後，台灣昨天先以0比8遭日本完封，今天早上又以1比8不敵中國。

接著對上德國隊，首點混雙台灣派出李昱諄、楊嘉安應戰以1比2的局數敗給麥斯納（Cedric Meissner）、溫特（Sabine Winter）；接著第2點女單陳思羽也以1比2敗給華裔的單曉娜；第3點男單葉致緯則以0比3敗給沃爾瑟（Ricardo Walther），前3點結束台灣以局數2比7落後。

第4點女雙台灣推出老搭檔陳思羽、黃怡樺試圖延長戰線，但面對溫特和單曉娜的組合，比賽中段被對手連得4分失去優勢，最終以6比11落敗，總局數也以2比8不敵對手。

桌球混合團體世界盃是今年首度舉辦的新賽事，總獎金80萬美元（約新台幣2400萬元），並且有個人的世界排名積分，只不過下週就將在日本舉行世界桌球大聯盟（WTT）女子年終總決賽，因此除了中國以外，幾乎都不是全一軍參賽。