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鐵人／封關戰登頂 江典祐大鵬灣賽封王

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「2023 富邦金控 LAVA TRI大鵬灣鐵人賽」，昨天在屏東東港大鵬灣盛大舉辦，江典祐奪下男子組冠軍。圖／LAVA Sports台灣鐵人三項公司提供
「2023 富邦金控 LAVA TRI大鵬灣鐵人賽」，昨天在屏東東港大鵬灣盛大舉辦，江典祐奪下男子組冠軍。圖／LAVA Sports台灣鐵人三項公司提供

鐵人三項界年度封關戰「2023 富邦金控 LAVA TRI大鵬灣鐵人賽」，昨天在屏東東港大鵬灣盛大舉辦，適逢賽事舉辦邁入第10年，共吸引2300多位鐵人好手，參與人數創新高，最終由江典祐和張嘉家稱王封后。

 這次賽事鐵人新秀盡出，男子組由江典祐以1小時57分34秒衝線封王，第二名由甫在112年全國運動會鐵人三項混合接力奪冠的李瑋拿下，「小鐵人之王」雍苡脩以2小時05分17秒第三位衝線；女子組由產後復出的「最強鐵人媽咪」張嘉家2小時17分01秒封后，胡庭勻緊咬在後，最後以38秒之差奪銀。

首次參加大鵬灣鐵人賽的江典祐表示，國道全程封路很安全，騎得非常開心。

今年首度增設「視障組個人排名獎項」，限制只能一位陪賽員陪賽的嚴格標準，希望讓賽制更具公平性，也透過敘獎提高視障選手能見度，最後由226超鐵視障好手賴智傑以2小時55分41秒拿下冠軍。

今年也是台灣師範大學姜義村教授帶領「愛運動動無礙」團隊組隊連續第五年，透過身心障礙選手和一般選手合作完成鐵人三項，展項「享受運動不分任何身分」之核心精神，這次出現「競速輪椅」選手郭亞聖與溫吉成，其速度之快讓其他選手直呼追不到，也讓更多人認識何謂身障運動。

 除延續去年媲美 IRONMAN 世界錦標賽 KONA「Coffee Boat（咖啡船）」、友善海泳的「轉大人區」之外，在賽道規劃上也做了許多創新之舉，選手進終點前先繞進去東港地標「濱灣之心」，讓選手家屬的加油範圍擴大，能一同為選手加油；台灣福斯商旅在大鵬灣海上浮台放置California露營車款，打造「大鵬灣一島一飯店」，節目《鬧著玩》主持人浩子與顏永烈在比賽前一天入住車上，遞咖啡給試游選手，比賽日於海上一同為選手加油，展現鐵人賽的多元面貌。

這次邀請到地方創生團隊「大鵬灣觀光產業聯盟」擔任賽事補給，讓運動賽事與在地多了一份連結與認同，並在屏東縣政府、交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處與交通部高速公路局的支持下，讓賽事結合運動觀光，打造大鵬灣成為最適合移地訓練與觀光旅遊的基地。今年更在濱灣碼頭候船中心舉辦「大鵬灣鐵人三項賽運動攝影展」，透過攝影展讓大家回顧十年來大鵬灣鐵人賽的發展歷程。

「2023 富邦金控 LAVA TRI大鵬灣鐵人賽」，昨天在屏東東港大鵬灣盛大舉辦，適逢賽事舉辦邁入第10年，共吸引2300多位鐵人好手。圖／LAVA Sports台灣鐵人三項公司提供
「2023 富邦金控 LAVA TRI大鵬灣鐵人賽」，昨天在屏東東港大鵬灣盛大舉辦，適逢賽事舉辦邁入第10年，共吸引2300多位鐵人好手。圖／LAVA Sports台灣鐵人三項公司提供
「2023 富邦金控 LAVA TRI大鵬灣鐵人賽」，昨天在屏東東港大鵬灣盛大舉辦。圖／LAVA Sports台灣鐵人三項公司提供
「2023 富邦金控 LAVA TRI大鵬灣鐵人賽」，昨天在屏東東港大鵬灣盛大舉辦。圖／LAVA Sports台灣鐵人三項公司提供
「2023 富邦金控 LAVA TRI大鵬灣鐵人賽」，昨天在屏東東港大鵬灣盛大舉辦，適逢賽事舉辦邁入第10年，共吸引2300多位鐵人好手。圖／LAVA Sports台灣鐵人三項公司提供
「2023 富邦金控 LAVA TRI大鵬灣鐵人賽」，昨天在屏東東港大鵬灣盛大舉辦，適逢賽事舉辦邁入第10年，共吸引2300多位鐵人好手。圖／LAVA Sports台灣鐵人三項公司提供

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