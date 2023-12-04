鐵人／封關戰登頂 江典祐大鵬灣賽封王

鐵人三項界年度封關戰「2023 富邦金控 LAVA TRI大鵬灣鐵人賽」，昨天在屏東東港大鵬灣盛大舉辦，適逢賽事舉辦邁入第10年，共吸引2300多位鐵人好手，參與人數創新高，最終由江典祐和張嘉家稱王封后。

這次賽事鐵人新秀盡出，男子組由江典祐以1小時57分34秒衝線封王，第二名由甫在112年全國運動會鐵人三項混合接力奪冠的李瑋拿下，「小鐵人之王」雍苡脩以2小時05分17秒第三位衝線；女子組由產後復出的「最強鐵人媽咪」張嘉家2小時17分01秒封后，胡庭勻緊咬在後，最後以38秒之差奪銀。

首次參加大鵬灣鐵人賽的江典祐表示，國道全程封路很安全，騎得非常開心。

今年首度增設「視障組個人排名獎項」，限制只能一位陪賽員陪賽的嚴格標準，希望讓賽制更具公平性，也透過敘獎提高視障選手能見度，最後由226超鐵視障好手賴智傑以2小時55分41秒拿下冠軍。

今年也是台灣師範大學姜義村教授帶領「愛運動動無礙」團隊組隊連續第五年，透過身心障礙選手和一般選手合作完成鐵人三項，展項「享受運動不分任何身分」之核心精神，這次出現「競速輪椅」選手郭亞聖與溫吉成，其速度之快讓其他選手直呼追不到，也讓更多人認識何謂身障運動。

除延續去年媲美 IRONMAN 世界錦標賽 KONA「Coffee Boat（咖啡船）」、友善海泳的「轉大人區」之外，在賽道規劃上也做了許多創新之舉，選手進終點前先繞進去東港地標「濱灣之心」，讓選手家屬的加油範圍擴大，能一同為選手加油；台灣福斯商旅在大鵬灣海上浮台放置California露營車款，打造「大鵬灣一島一飯店」，節目《鬧著玩》主持人浩子與顏永烈在比賽前一天入住車上，遞咖啡給試游選手，比賽日於海上一同為選手加油，展現鐵人賽的多元面貌。