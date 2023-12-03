跆拳道／世界跆拳道大獎賽總決賽 羅嘉翎4強對決駱宗詩

台灣跆拳道女將羅嘉翎2日在世界跆拳道大獎賽總決賽女子57公斤級連過2關，包括在8強賽以2比1擊敗比利時女將亞塞曼妮，闖進4強，將與杭州亞運金牌、中國名將駱宗詩爭奪決賽門票。

羅嘉翎在今年5月底世界跆拳道錦標賽結束後，被檢查出左腳疲勞性骨折，儘管有傷在身，但因大賽在即，加上正值爭取巴黎奧運積分關鍵時刻，仍帶傷出征成都世大運、杭州亞運，均以銀牌作收。

羅嘉翎在亞運結束返台，在完成全國運動會2連霸後，因距離在英國曼徹斯特舉行的世界跆拳道大獎賽總決賽，還有一段時間，趁著難得空檔，她除了與住在台北的家人團聚外，還參加研究所面試。

世界跆拳道大獎賽總決賽等級僅次於世錦賽，這次奧運積分前4名的好手都有參賽，名列第6的羅嘉翎得設法挺進積分排行榜前5名，才能提前取得奧運門票，只是為避免傷勢加劇，羅嘉翎近一個多月來並未進行實戰訓練，能否應付高強度賽事，有待觀察。

羅嘉翎女子57公斤級首戰以2比0擊敗希臘選手卡爾泰基（Faidra Kalteki）後，8強賽迎戰比利時女將亞塞曼妮（Raheleh Asemani），首回合靠著上端攻擊，以3比1拿下，次回合則以3比4讓出，所幸第3回合以6比1勝出，闖進4強賽。

羅嘉翎4強賽將面臨一場硬仗，對手為世界排名第1、中國名將駱宗詩，雙方曾在今年杭州亞運金牌戰碰頭，面對經驗豐富的駱宗詩，羅嘉翎當時未能找到破解之道，收下銀牌。