柔道／招牌三角勒壓制對手 連珍羚東京大滿貫賽摘銅

今年在杭州亞運奪金的我國「柔道女王」連珍羚，今天在日本東京舉行的大滿貫賽事中，儘管一度落入復活賽，不過最終她在銅牌戰以招牌三角勒成功壓制喬治亞對手，以銅牌成績作收。

連珍羚今天在東京大滿貫賽中在一路挺進到8強賽後，遭遇世界排名第2名的東京奧運銅牌好手加拿大克林姆凱特（Jessica Klimkait），最終因為吞下三次指導落敗，落入復活賽。

不過在敗部復活賽首戰面對荷蘭選手取得一本勝後，連珍羚也在銅牌戰遭遇24歲的喬治亞選手李帕特立亞尼（Eteri Liparteliani），在比賽剩下三分多鐘時，連珍羚也靠著招牌的三角勒成功壓制對手，最終順利取勝搶下銅牌。

而這也是連珍羚第4度在日本舉行的大滿貫賽事中奪下獎牌，過去她曾在兩度在東京大滿貫賽奪下銅牌，今年則是第三度摘銅，至於2019年則是在大阪大滿貫賽拿下銀牌。