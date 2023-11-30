運動畫刊捲AI醜聞 美新聞界反思記者價值

歷史近70年的體育雜誌「運動畫刊」遭踢爆刊登人工智慧（AI）生成文章，引起軒然大波。美國媒體界反思新聞記者價值，探討未來真人所創作出來的內容，是否具有無可取代的價值。

科技新聞網站「未來主義」（Futurism）27日報導，老牌體育媒體「運動畫刊」（Sports Illustrated）網站今年夏天刊出的文章當中，名叫歐提茲（DrewOrtiz）的作者，在現實世界裡恐怕不存在 。

「未來主義」進一步調查發現，網站上這名歐提茲的大頭照，與一家AI生成圖庫內的一模一樣。根據「運動畫刊」內部的多名記者爆料，該媒體使用AI生成文章已有一段時間。

消息一出，使得這家老牌體育媒體的公信力受影響。「運動畫刊」母公司「艾瑞納集團」（The ArenaGroup）對外澄清，這些文章是一家外包廠商、名叫AdVon的行銷公司負責，這間行銷公司為了保護作者隱私而使用AI頭像與假的筆名。

身兼大聯盟官網記者、運動網站Deadspin創辦人的雷奇（Will Leitch）今天在有線電視新聞網（CNN）發表評論文章，反思AI科技在媒體界的使用情形，AI特別威脅體育新聞的產製。他期許新聞工作者應該要更加精進，做出AI無法取代的內容。

雷奇指出體育新聞寫作講求幾個原則，包括誰（who）、發生何事（what）、何時（when）、何地（where）、如何（how），基本上AI都可輕易仿製出一篇完整報導。

他舉例，他在閒暇喜歡玩的電玩遊戲「勁爆美國棒球」（Out of the Park Baseball），每場虛構的比賽結束後，電腦會自動生成一篇賽後報導。雷奇以20年業界經驗說，AI生成報導有一定的水準，如果他自己寫，內容可能與AI生成的文章大同小異，差別在於他可以問到一些精彩的引句。

雷奇強調，無論是「運動畫刊」、電玩遊戲，或他創辦的運動網站Deadspin，都不可避免使用AI人工智慧的技術時，身為體育記者應該反思的是，真人所創作出來的內容，是否具有無可取代的價值。

他以近日美國體育媒體界的發燒話題為例，在美式足球賽電視轉播擔任場邊連線記者的湯普森（CharissaThompson）在Podcast節目坦言，有時她在中場抓不到教練訪問時，會自己捏造一些教練的官方說法。

雷奇批評，記者捏造故事通常是為了讓報導更有趣，但湯普森的例子看來，目前線上的體育記者，就連捏造內容都是讓人覺得無趣的樣板，「那我們跟機器人有什麼差別？」

雷奇認為，雖然「運動畫刊」捲入AI風波令線上記者沮喪，但他更失望的是，線上記者對自己產出內容品質失去堅持。他主張，體育記者抵抗人工智慧的普及，應該要展現「我們可以比機器人做得更好」的決心，以贏得觀眾與讀者的信任。

「全國公共電台」（NPR）記者佛肯夫里克（DavidFolkenflik）在評論「運動畫刊」刊登AI生成文章話題時坦言，美國媒體使用AI越來越普遍。

佛肯夫里克指出，AI技術有優點也有缺點，現在很多美國媒體使用AI技術，強化資料庫的搜尋能力，這有助於產出更高品質的報導，但像「運動畫刊」這類的醜聞也陸續傳出，影響媒體公信力。

他認為，媒體有必要對AI的使用方式表明態度，包括NPR在內較嚴謹的新聞機構，正陸續對內發表類似的編輯政策，認定「AI是一種工具，我們要搞清楚怎麼使用AI，以符合新聞倫理的方式使用它，用AI來強化我們的報導，而不是取代報導本身」。