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羽球／Red Bull鬥拍2月3日開打 戴資穎、Lulu組明星隊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第二屆Red Bull鬥拍將於明年2月3日在高雄市鳳山體育館熱情開打。圖／Red Bull提供
第二屆Red Bull鬥拍將於明年2月3日在高雄市鳳山體育館熱情開打。圖／Red Bull提供

Red Bull鬥拍再度點燃全台羽球愛好者的熱血，第2屆Red Bull鬥拍將於明年2月3日在高雄市鳳山體育館熱情開打，日前舉辦全台巡迴預賽，已選出3組最強民間高手，他們將迎戰Red Bull運動員戴資穎與3金主持人Lulu黃路梓茵組成的明星隊。

除此之外，小戴昔日隊友蔡哥、玖壹壹、欸你這週要幹嘛將在活動前先參與名人會外賽，最終贏家也會在明年2月3日決賽跟小戴隊伍一較高下。賽事門票即日起在7-Eleven ibon獨家開售，數量有限，售完為止。

「這次終於可以進室內打三對三了。」正在準備BWF年終賽的Red Bull運動員戴資穎提到，羽球三對三很考驗團隊默契、攻守策略跟臨場反應，這次能在鳳山體育館進行室內賽事，能避開風向這個不確定因素，讓她可以好好發揮實力，「這次跟新隊友Lulu組隊也讓我很期待．希望到時候公布的第三位隊友一樣給力。」

「平常我都是在螢幕前幫小戴加油，但沒想到居然能跟小戴一起打球！」提到這次能跟小戴組成明星隊打羽球三對三，三金主持人Lulu黃路梓茵更是難掩興奮之情，承諾會抓時間練習，自許要成為小戴這次的神隊友。

小戴的第一屆隊友「蔡哥」也不遑多讓，這次將攜手哲睿教練、Kai教練組隊挑戰Red Bull鬥拍會外賽，在決賽前搶先對抗「玖壹壹」，以及旅遊YouTuber「欸你這週要幹嘛」的Ariel、卡慶姑丈及老吳，爭取在2月3日決賽當天與小戴隊伍的對打機會。為了這場會外賽，3組人馬做足準備。

羽球 戴資穎

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