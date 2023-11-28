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支持台灣體育不遺餘力 林鴻道獲頒國體大名譽博士

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華奧會主席林鴻道（中）獲國體大頒授名譽博士學位。圖／中華奧會提供
中華奧會主席林鴻道（中）獲國體大頒授名譽博士學位。圖／中華奧會提供

國立體育大學在今天為中華奧會主席林鴻道頒授名譽博士學位，表彰他對於台灣體育界的卓越貢獻，林鴻道除了感謝國體大對他的肯定，也強調未來將延續對於體育的支持，努力讓台灣邁向體育強國。

中華奧會主席林鴻道長期支持國內體育不遺餘力，在體育界備受推崇，更將其經營家族企業的成功模式延伸到體育界，在他倡議下的國家級運動科學中心集結了國內外頂尖的科研力量，為選手們提供了先進的科技支持和保障，以確保他們在追求卓越的道路上擁有健康的體魄和科學的指引。

在今天的頒授典禮上，包括國體大校長邱炳坤、體育署長鄭世忠都在致詞時感謝林鴻道對於台灣體壇的卓越貢獻，對於這次獲得國體大頒授名譽博士學位，林鴻道表示，「名譽博士是非常大的榮耀，這個殊榮要跟體育界朋友一起分享。這種熱愛到老也不會變，所以出社會後，念念不忘體育，才有了宏國籃球隊，以及之後進入中華奧會服務。」

林鴻道也強調，未來將會繼續全心投入支持台灣體育，期待讓台灣成為體育強國，「要做就要做最好的，所以許多事都盡全力去投入。我們持續努力成為體育強國，更要讓體育運動成為國人生活中重要一部分。」

體育署

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