中國羽賽／生涯首勝姜敏赫／徐承宰 麟洋配挺進16強

上周在日本名人賽首輪就止步的我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天轉戰BWF超級750的中國大陸羽球名人賽，在首輪遭遇世界排名第6名的南韓組合姜敏赫／徐承宰，最終以23：21、19：21、21：17拿下生涯對戰首勝，挺進到16強。

總獎金115萬美元的中國名人賽，昨天在戴資穎、王子維等3組人馬挺進到第二輪的情況下，今天繼續進行首輪賽事，並有多組選手傳回晉級捷報，包括男單林俊易、混雙葉宏蔚／李佳馨都順利挺進到16強賽。

至於上周在首輪就意外止步的王齊麟／李洋，今天則是對上生涯前3度交手還不曾贏過的南韓組合姜敏赫／徐承宰，儘管在首局前段「麟洋配」一度遭遇亂流落後，但仍是在局末的拉鋸中穩住陣腳，以23：21先下一城。

第二局遭到逆轉的戲碼則是轉嫁到「麟洋配」身上，在局中一度以13：9領先的情況下，卻遭到姜敏赫／徐承宰在局末發起猛攻超前，以19：21遭對手扳平，所幸決勝局「麟洋配」仍是頂住壓力，以21：17勝出，拿下生涯對戰首勝，挺進到16強。