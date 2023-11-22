快訊

郭柯侯今晚三方見面？ 柯文哲競辦：沒安排會面「憂淪為空談」

陸生來台交換2個月大嘆「索然無味」 台網一看學校地點：確實無聊

AI族群慘跌！外資終止連14買「轉為賣超」 台積電15兆市值再失守

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國羽賽／生涯首勝姜敏赫／徐承宰 麟洋配挺進16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟（左）、李洋（右）。圖／中央社資料照
我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟（左）、李洋（右）。圖／中央社資料照

上周在日本名人賽首輪就止步的我國男雙組合「麟洋配王齊麟李洋，今天轉戰BWF超級750的中國大陸羽球名人賽，在首輪遭遇世界排名第6名的南韓組合姜敏赫／徐承宰，最終以23：21、19：21、21：17拿下生涯對戰首勝，挺進到16強。

總獎金115萬美元的中國名人賽，昨天在戴資穎、王子維等3組人馬挺進到第二輪的情況下，今天繼續進行首輪賽事，並有多組選手傳回晉級捷報，包括男單林俊易、混雙葉宏蔚／李佳馨都順利挺進到16強賽。

至於上周在首輪就意外止步的王齊麟／李洋，今天則是對上生涯前3度交手還不曾贏過的南韓組合姜敏赫／徐承宰，儘管在首局前段「麟洋配」一度遭遇亂流落後，但仍是在局末的拉鋸中穩住陣腳，以23：21先下一城。

第二局遭到逆轉的戲碼則是轉嫁到「麟洋配」身上，在局中一度以13：9領先的情況下，卻遭到姜敏赫／徐承宰在局末發起猛攻超前，以19：21遭對手扳平，所幸決勝局「麟洋配」仍是頂住壓力，以21：17勝出，拿下生涯對戰首勝，挺進到16強。

麟洋配 李洋 王齊麟 羽球

延伸閱讀

羽球／退出土銀被球迷罵「背骨仔」 李洋說不後悔盼這目的

羽球／李洋退團不拆夥 「麟洋配」續拚年終總決賽資格

日本羽賽／台女雙爆冷奪勝、麟洋配一輪遊 14組台將過頭關

南韓羽賽／麟洋配輕取李家兄弟 明爭本季第二冠

相關新聞

足球／阿根廷險勝巴西幫球迷報仇 梅西：不能容忍球迷被毆打

球王梅西（Lionel Messi）代表阿根廷出征2026年世界盃資格賽，今天對上地主巴西，賽前有阿根廷球迷被巴西警方持警棍打到濺血，梅西氣到離場表達抗議。比賽恢復後，兩隊戰況激烈，阿根廷奧塔門迪（N

中國羽賽／生涯首勝姜敏赫／徐承宰 麟洋配挺進16強

上周在日本名人賽首輪就止步的我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天轉戰BWF超級750的中國大陸羽球名人賽，在首輪遭遇...

郭金耀獲選世界飛鏢總會亞太區秘書長 國際賽明年登台

中華民國競技飛鏢總會會長郭金耀，近日於世界飛鏢總會（World Darts Federation）亞太區委員會第一屆理事...

足球／無緣巴黎奧運 女足主帥水慶霞「下課」

中國女足主教練水慶霞早前榮膺亞洲足協年度女子最佳教練，但「鏗鏘玫瑰」先在女子世界盃首度分組賽出局，其後杭州亞運失金，加上...

高球／因傷起伏一整季 潘政琮保養身體花費多數10倍

旅美高球好手潘政琮近日返台為即將登場的公益高球系列賽做準備，今天出席第一社福捐助儀式時，談到今年因為傷勢問題導致表現起起...

高球／潘政琮掏腰包120萬、捐3000萬募款 明年另有要務

旅美高球好手潘政琮舉辦「潘政琮公益高球系列賽」，今年邁入第6年、也將是最後一屆賽事，今天他親自將募得的公益金，其中包括自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。