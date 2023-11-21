快訊

被問為何中午致電侯友宜 柯文哲曝原因：壓力太多了 電話接到不敢接

2024元旦健走報名進入最後階段 頭獎可獲現金10萬紅包大禮

聯合新聞網／ 綜合報導
2023年元旦健走吸引大批民眾參與。圖／希望基金會提供
2023年元旦健走吸引大批民眾參與。圖／希望基金會提供

第21屆「元旦健走」的報名受理已經進入最後倒數階段，主辦單位特別呼籲還沒完成報名繳費的朋友們，千萬別錯過了！

「2024元旦健走」由希望基金會與臺北市政府體育局共同主辦，報名者除可獲得市價1980元的「元旦健走紀念風衣」外，還可參加「頭獎2名，每名紅包現金十萬元、二獎10名，每名紅包現金1萬1千元」的幸運摸彩活動，本次報名限額6000名，目前所剩名額不多，希望基金會特別呼籲有興趣的民眾盡快上網www.hope.org.tw或電 (02)7708-8108。

「2024元旦健走」的路線規劃是從花博圓山廣場集合出發，一路行經臺北市立美術館、新生公園，再從林安泰古厝進入大佳河濱公園；回程沿基隆河左岸往下游走，經過舊兒童樂園最後回到花博圓山廣場，全程約七公里，約為一萬步，呼應活動口號「元旦萬步走‧新年好采頭」

自2021年開始，本活動的視覺設計即以臺灣特有種動物為主角，希望藉由圖像還有活動現場設置專屬攤位與參加民眾互動，讓參與民眾對於臺灣特有種動物有更多的認識，以提昇國人動物保育意識。而「2024元旦健走」視覺主角為蘭嶼角鴞，牠是一種在臺灣只有蘭嶼才看得到的貓頭鷹，因為棲息地遭受人類嚴重開發，已被國際自然保護聯盟列為近危物種。

本次活動集合會場在花博圓山廣場，就在捷運圓山站1號出口旁，交通易達性高且健走路線沿途景觀優美，多年來受到許多民眾的讚許。這項由「飛躍羚羊」紀政所發起的活動，已經連續21年舉辦，儼然是不少民眾在新年第一天的共同期待，更成為三五好友相約聚會健走運動的好時機。

健走 元旦 花博 紅包

相關新聞

2024元旦健走報名進入最後階段 頭獎可獲現金10萬紅包大禮

第21屆「元旦健走」的報名受理已經進入最後倒數階段，主辦單位特別呼籲還沒完成報名繳費的朋友們，千萬別錯過了！ 「2024元旦健走」由希望基金會與臺北市政府體育局共同主辦，報名者除可獲得市價198

中國羽賽／連續7周出賽 周天成不敵普拉諾首輪止步

BWF超級750的中國大陸羽球名人賽本周點燃戰火，我國羽球一哥周天成今天在男單首輪賽事與印度好手普拉諾（H. S. Pr...

花蓮飛行傘意外稱無法可罰 體育署駁裁罰權屬地方

體育署今天表示，去年就已訂定「無動力飛行運動及其經營管理辦法」，今年也曾開會輔導與口頭糾正花蓮縣政府，且裁罰屬地方權責，...

自行車／「騎遇福爾摩沙(Formosa 900)」 台灣及15國車友圓滿完騎

2023年台灣自行車旅遊節主軸活動「騎遇福爾摩沙(Formosa 900)」11月19日圓滿完騎，團員有來自各行各業的台灣騎士及15個國家的海外車友，沿途體驗各地不同的風土文化和美食美景，深刻感受台灣

影／競技疊杯亞錦賽台灣橫掃58金 賽德克女孩莎瑪巴紹9金最多

中華競技疊杯運動推廣協會16日率領72名選手，到南韓參加WSSA亞洲錦標賽，昨天帶著58金、29銀、刷新3項世界紀錄返台...

足球／西班牙金童在無關緊要比賽重傷 母隊巴薩氣炸了

疲勞導致賽季報銷！西班牙國家隊、西甲豪門巴薩隆納痛失了超級金童加維！ 巴薩好手、19歲的金童加維20日凌晨替西班牙披掛出戰，西國在確定取得歐國盃正賽資格情況下，仍舊讓主力加維先發，加維在一次對抗下傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。