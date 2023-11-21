2024元旦健走報名進入最後階段 頭獎可獲現金10萬紅包大禮

第21屆「元旦健走」的報名受理已經進入最後倒數階段，主辦單位特別呼籲還沒完成報名繳費的朋友們，千萬別錯過了！

「2024元旦健走」由希望基金會與臺北市政府體育局共同主辦，報名者除可獲得市價1980元的「元旦健走紀念風衣」外，還可參加「頭獎2名，每名紅包現金十萬元、二獎10名，每名紅包現金1萬1千元」的幸運摸彩活動，本次報名限額6000名，目前所剩名額不多，希望基金會特別呼籲有興趣的民眾盡快上網www.hope.org.tw或電 (02)7708-8108。

「2024元旦健走」的路線規劃是從花博圓山廣場集合出發，一路行經臺北市立美術館、新生公園，再從林安泰古厝進入大佳河濱公園；回程沿基隆河左岸往下游走，經過舊兒童樂園最後回到花博圓山廣場，全程約七公里，約為一萬步，呼應活動口號「元旦萬步走‧新年好采頭」

自2021年開始，本活動的視覺設計即以臺灣特有種動物為主角，希望藉由圖像還有活動現場設置專屬攤位與參加民眾互動，讓參與民眾對於臺灣特有種動物有更多的認識，以提昇國人動物保育意識。而「2024元旦健走」視覺主角為蘭嶼角鴞，牠是一種在臺灣只有蘭嶼才看得到的貓頭鷹，因為棲息地遭受人類嚴重開發，已被國際自然保護聯盟列為近危物種。

本次活動集合會場在花博圓山廣場，就在捷運圓山站1號出口旁，交通易達性高且健走路線沿途景觀優美，多年來受到許多民眾的讚許。這項由「飛躍羚羊」紀政所發起的活動，已經連續21年舉辦，儼然是不少民眾在新年第一天的共同期待，更成為三五好友相約聚會健走運動的好時機。