全大運／明年承辦台體執行辦公室今天揭牌 「經典再現、活力無限」
「經典再現、活力無限」，暌違20年，台灣體育運動大學將接下113年全國大專校院運動會承辦任務，今天（20日）於台體田徑場前舉辦執行辦公室揭牌儀式，台體大校長許光麃表示，台體全校師生將展現熱情與專業能力，讓台體全大運經典重現，向全國大專運動員展示無窮的活力。
台體大曾經承辦過五屆全大運，最近一屆是在2004年擔任東道主，明年適逢20年，重新擔任承辦學校的重任。許光麃表示，近年來台灣遭遇新冠病毒的疫情影響，對體育賽事的舉行產生不少阻礙。去年開始，台體確定接下承辦任務後，即刻動員全校資源，希望能展現體育專業大學的企圖，讓全大運可以與國際綜合型運動會，例如亞運、奧運接軌，盡力把全大運辦到最好，也善盡為國家培養優秀競賽選手的責任。
教育部體育署學校體育組組長蔡忠益表示，非常期待台體能在明年帶來優質的全大運，他更感受到台體師生的熱情與活力，雖然距離上次承辦全大運已有20年之前，他相信台體可以為全國大專選手帶來不一樣的參賽經驗。
蔡忠益指出，我國從2017年台北世大運到今年的成都世大運，選手們都有非常傑出的表現，全大運是國內大專選手最高級的競技舞台，也是通往世界大型賽會的大門，他期待明年在台體大可以看到更多傑出選手優秀的表現。
台體大擔任明年全大運的承辦學校，將以「經典再現、活力無限」為精神標語，呈現台體創校逾一甲子的光輝經典，也要帶給全國大專選手無限活力，努力締造佳績。
台體全大運預定在明年5月4日揭幕，5月8日閉幕，將舉行田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、擊劍、射箭、舉重、射擊、拳擊、空手道、軟網、角力、划船、輕艇、自由車、木球、手球等21種運動種類。
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